Кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Калашников

Кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Фонда кино. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как рассказал замминистра культуры региона Михаил Мельченков, с 2016 года в области было модернизировано 28 кинозалов. Ранее на оборудование каждого зала из федерального бюджета выделялось 5 млн рублей, но в 2022 году эта сумма увеличилась.

Так, на переоснащение кинозала в ФОКе "Звездный" было направлено 8 млн рублей. На эти средства было закуплено цифровое оборудование с системой 3D-показа, новый киноэкран и кресла. Для слабослышащих и слабовидящих зрителей установлен программный комплекс для тифлокомментирования и субтитрирования.

В январе 2023 года кинотеатр на 49 мест присоединится к проекту "Пушкинская карта". Молодые люди от 14 до 22 лет по этой программе могут потратить до 2 тысяч рублей на просмотр отечественных кинокартин.

В среднем ФОК "Звездный" ежедневно посещают 1 800 человек. Новый кинозал будет работать со среды по воскресенье. За репертуаром жители Арзамаса смогут следить на официальной странице кинозала в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта.