Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2022 18:18  [11] Глеб Никитин поздравил нижегородских детей с наступающим Новым годом на Губернаторской елке
23 декабря 2022 18:02  [71] Пробки в 9 баллов зафиксированы в Нижнем Новгороде вечером 23 декабря
23 декабря 2022 17:53  [63] Кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации
23 декабря 2022 17:04  [85] Почти 1,5 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета на выплаты пенсий
23 декабря 2022 16:52  [89] ННГУ им. Лобачевского занял 36 место в рейтинге вузов России от Forbes
23 декабря 2022 16:40  [104] Лучших ведущих официальной церемонии бракосочетания определили в Нижегородской области
23 декабря 2022 16:32  [88] Почти 700 нарушений по уборке снега и наледи с крыш выявили инспекторы ГЖИ в Нижегородской области
23 декабря 2022 16:20  [103] Камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году
23 декабря 2022 15:58  [102] IX конкурс профессионального мастерства "Инженер года" прошел на АПЗ
23 декабря 2022 15:37  [114] Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с наступающим Новым годом
Общество

Кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации

23 декабря 2022 17:53  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Калашников

Кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Фонда кино. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как рассказал замминистра культуры региона Михаил Мельченков, с 2016 года в области было модернизировано 28 кинозалов. Ранее на оборудование каждого зала из федерального бюджета выделялось 5 млн рублей, но в 2022 году эта сумма увеличилась.

Так, на переоснащение кинозала в ФОКе "Звездный" было направлено 8 млн рублей. На эти средства было закуплено цифровое оборудование с системой 3D-показа, новый киноэкран и кресла. Для слабослышащих и слабовидящих зрителей установлен программный комплекс для тифлокомментирования и субтитрирования.

В январе 2023 года кинотеатр на 49 мест присоединится к проекту "Пушкинская карта". Молодые люди от 14 до 22 лет по этой программе могут потратить до 2 тысяч рублей на просмотр отечественных кинокартин.

В среднем ФОК "Звездный" ежедневно посещают 1 800 человек. Новый кинозал будет работать со среды по воскресенье. За репертуаром жители Арзамаса смогут следить на официальной странице кинозала в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас ФОК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph