Одаренным детям с ограничениями здоровья вручили 15 именных стипендий правительства Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественное вручение ежегодной стипендии правительства Нижегородской области одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья состоялось на площадке концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Награды получили юные нижегородцы, проявившие свои таланты и умения в образовании и науке, культуре и искусстве, физкультуре и спорте, сфере технического, прикладного и народного творчества, а также общественной деятельности.

Ежегодная именная стипендия правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов была учреждена в 2007 году. В 2022 году на соискание было подано 68 заявок из 50 муниципалитетов Нижегородской области. Конкурсные работы включали в себя сочинение-эссе о достижениях ребенка и его планах на будущее, характеристики с места учебы, творческих студий, спортивных секций.

Победителей определяла конкурсная комиссия, в которую вошли специалисты регионального министерства образования и науки, министерства культуры и министерства спорта наряду с представителями некоммерческих общественных организаций.

Заслуженные награды и почетные дипломы детям вручила министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

"Особенные дети – самые сильные, смелые и целеустремленные! Для них любая преграда – вызов, а не повод сложить руки. Вы проявили себя в самых разных сферах и своим старанием и талантом достигли успеха. Я желаю каждому в новом году здоровья, удачи и поддержки родных и близких. И помните, что возможности, на самом деле, безграничны! Главное - серьезный настрой и заветная мечта! С наступающим Новым годом, друзья!", – поздравила победителей Наталья Исаева.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил нижегородских детей с наступающим Новым годом на Губернаторской елке.