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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородских детей с наступающим Новым годом на Губернаторской елке

23 декабря 2022 18:18  [26] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских детей с наступающим Новым годом на Губернаторской елке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, праздник посетили более 6 тысяч нижегородцев, среди которых семьи участников СВО, многодетные семьи и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для них в КРК "Нагорный" прошло шоу Татьяны Навки на льду "Аленький цветочек", главные роли в котором исполнили олимпийские чемпионы Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Также в постановке принимают участие фигуристы мирового уровня, многократные призеры и чемпионы международных соревнований.

"Все мы с нетерпением ждем наступления Нового года, верим, что он принесет что-то доброе и светлое. Нам, взрослым, радостно видеть так много детей, их улыбки. Приятно, что вы увидите сегодня яркое представление. Все чемпионы, которые перед вами выступают, - это пример того, что можно добиться всего и реализовать свои мечты", - обратился к нижегородцам Глеб Никитин.

Также губернатор перед началом шоу пообщался с семьей Мокеевых из Балахнинского района. Виктория и Сергей Мокеевы воспитывают 14 детей: 3 усыновленных и 11 приемных, среди которых 4 ребенка из ДНР.

Ранее сообщалось, что "Почта Деда Мороза" начнет работать в Нижнем Новгороде с 25 декабря.

Также напомним, что Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома.

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Теги:
Глеб Никитин Дети
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