Появились подробности о смертельном ДТП на Мызинском мосту Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода устанавливают обстоятельства автоаварии, в котором три человека погибли и пять пострадали. Пресс-служба ведомства поделилась некоторыми подробностями произошедшего.

По уточнённой информации, 23 декабря в 21:57 на улице Ларина - перед въездом на Мызинский мост - 22-летний водитель Daewoo Nexia, ехавший со стороны Щербинок в сторону нижней части города, не справился с управлением и врезался в отбойный брус, после чего машину откинуло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Mazda СХ-5, а затем с Chery Tiggo и большегрузом Scania.

В результате ДТП погибли водитель Daewoo Nexia и ещё два человека. С места аварии были госпитализированы пятеро пострадавших, в том числе трёхлетний мальчик.

Напомним, пострадавший ребёнок получил сотрясение головного мозга. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в нейрохирургическое отделение детской областной больницы Нижнего Новгорода.

Маму ребёнка и других пострадавших доставили в областную клиническую больницу им Н.А.Семашко.

Согласно информации, это три женщины в возрасте 30-33 лет. Две из них находятся в состоянии средней степени тяжести, третья - в тяжёлом состоянии: у неё сочетанная травма и перелом таза. Ещё один пострадавший мужчина был осмотрен врачами и отказался от госпитализации.

В ГИБДД в очередной раз напомнили, что в условиях резко изменяющихся погодных условий необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи автомобилистам нужно включать внешние световые приборы, в непогоду - противотуманные фары, а в условиях сильного тумана нужно снижать скорость до максимально безопасной и двигаться со включенной "аварийкой".