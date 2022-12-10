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Общество

Большое Болдино и Городец получат федеральные гранты на благоустройство в 2023 году

24 декабря 2022 12:48  [1] Общество
Концепция благоустройства в Болдине

Концепция благоустройства в Болдине

Минстрой РФ подвёл итоги второго в этом году Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. По его результатам Большое Болдино и Городец вошли в число победителей.

Как отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, это уже седьмой внеочередной конкурс, по итогам которого отобрано 80 победителей. Всего же по итогам проведённых конкурсов победителями стали 800 проектов из 603 муниципальных образований в 81 субъекте РФ.

Он уточнил, что дополнительный конкурс проводится в этом году в связи с поручением президента РФ об увеличении финансирования в два раза – до 20 млрд рублей в год. Теперь общее количество ежегодных победителей увеличено со 160 до 240. Принимать участие в конкурсе могут города с населением от 100 до 200 тысяч человек. Благодаря снятию некоторых ограничений участвовать в конкурсе могут порядка 95% городов страны.

Благодаря получению гранта в размере 90 млн рублей в Городце в 2023 году будет реализован проект по благоустройству общественной территории "Набережная Юрия Долгорукого".

Большому Болдину выделено 80,8 млн рублей на реализацию проекта "Концепция благоустройства исторической части села "Пушкинское Болдино – место творческой силы".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что для Большого Болдина победа особенно важна к юбилейному пушкинскому году: в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения поэта.

За шесть лет конкурса 28 проектов Нижегородской области стали его победителями и получили на благоустройство в общей сложности более 2,6 млрд рублей.

"Сегодня округлили количество победителей до 30, и на этом останавливаться не планируем", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что по правилам конкурса, населенный пункт, реализовавший свой проект благоустройства, может выходить на конкурс ещё раз.

В августе 2022 года победителями федерального конкурса "Малые города и исторические поселения-2022" стали Арзамас, Урень, Заволжье и Бор.

В разные годы победы одерживали также Выкса, Семёнов, Саров, Богородск, Дзержинск, Навашино, Шахунья, Чкаловск, Ворсма, Первомайск.,Дзержинск, Кстово, Балахна, Володарск, Княгинино и Навашино. Причём некоторые города выигрывали в конкурсе уже не единожды.

Ранее глава региона Глеб Никитин отмечал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для Нижегородской области: он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

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Теги:
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