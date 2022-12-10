Павел Солодкий: "Предприниматели из районов области должны быть уверены, что у них есть защитники бизнеса на местах" Бизнес

Павел Солодкий

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий подвёл итоги работы территориальных общественных помощников за 2022 год.

В общей сложности общественные помощники провели 297 приёмов предпринимателей и оказали около 960 консультаций субъектам предпринимательской деятельности.

Также для предпринимателей в районах области было проведено более 140 информационных и просветительских мероприятий, включая круглые столы, лекции и семинары.

Всего из муниципалитетов области на рассмотрение в аппарат Уполномоченного поступило 40 обращений от субъектов предпринимательской деятельности.

По итогам рейтинга в тройку наиболее активно работающих с представителями бизнеса общественных помощников вошли Сергей Кулекин (г.о. Сокольский), Екатерина Стрижова (г.о.г. Дзержинск), Михаил Полянский (Княгининский район).

"В конце декабря мы будем проводить итоговое совещание с общественными помощниками в муниципалитетах, по результатам которого в отдельных районах проведем ротацию. Для меня принципиально важно, чтобы общественные помощники в районах работали "не для галочки". Предприниматели в муниципалитетах, особенно отдаленных от Нижнего Новгорода, те, кому проблематично приехать ко мне на личный прием, должны знать, что у них есть защитники на местах, которые могут оказать первичную юридическую консультацию, подсказать порядок действий в сложившейся ситуации и так далее", - подытожил Павел Солодкий.

Напомним, что контакты общественных помощников в муниципалитетах размещены на официальном сайте Уполномоченного.

Ранее Павел Солодкий подвёл итоги работы экспертов pro bono в 2022 году. Всего с 1 января по 1 декабря 2022 года в аппарат Уполномоченного поступило 210 обращений от субъектов предпринимательской деятельности. 63 из них (30%) были направлены юристам pro bono для дачи дополнительного независимого заключения.