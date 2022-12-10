Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2022 17:02  [55] Офис врача общей практики отремонтировали на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
24 декабря 2022 16:15  [76] Дзержинские коммунальщики оштрафованы на 6 млн рублей за 2022 год
24 декабря 2022 12:48  [204] Большое Болдино и Городец получат федеральные гранты на благоустройство в 2023 году
24 декабря 2022 11:00  [179] Две нижегородские пенсионерки победили во Всероссийском конкурсе "Спасибо Интернету-2022"
23 декабря 2022 19:02  [434] Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России"
23 декабря 2022 18:46  [377] Одаренным детям с ограничениями здоровья вручили 15 именных стипендий правительства Нижегородской области
23 декабря 2022 18:30  [381] Глеб Никитин принял участие в церемонии освящения колоколов для Вознесенской церкви на улице Ильинской
23 декабря 2022 18:18  [334] Глеб Никитин поздравил нижегородских детей с наступающим Новым годом на Губернаторской елке
23 декабря 2022 18:02  [381] Пробки в 9 баллов зафиксированы в Нижнем Новгороде вечером 23 декабря
23 декабря 2022 17:53  [322] Кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации
Общество

Офис врача общей практики отремонтировали на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

24 декабря 2022 17:02  [55] Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершён капитальный ремонт в офисе врача общей практики, расположенном в жилом доме по адресу: Московское шоссе, 292.

Согласно информации, работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". На реализацию проекта было выделено 6,3 млн рублей федеральных средств.

В Нижегородском Минздраве рассказали, что в помещениях общей площадью 215 кв.м выполнен ремонт инженерных систем, заменены окна и двери, напольные покрытия, а также обновлено покрытие стен. Для комфорта посетителей и персонала в медучреждение закуплена новая мебель.

В ведомстве уточнили, что данный ОВОП входит в структуру больницы №39 и обслуживает около 20 тысяч человек.

Всего в различных подразделениях данной городской больницы медицинскую помощь получают около 40 тысяч жителей Канавинского района, в том числе 10 тысяч детей.

Главврач больницы Владимир Макаров отметил, что в текущем году в медучреждение была закуплена современная диагностическая аппаратура. А в 2023 году больнице по нацпроекту будет выделено ещё 16,5 млн рублей, которые пойдут на ремонт поликлинических отделений.

Напомним, что кабинет врача общей практики обновили на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в дзержинском посёлке Бабушкино началось строительство офиса врача общей практики. Общая площадь будущего медпункта составит около 120 кв. м. Офис станет подразделением городской больницы №2 и будет обслуживать население посёлков Бабушкино, Пушкино и Желнино - всего около 2 тысяч человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph