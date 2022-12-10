Офис врача общей практики отремонтировали на Московском шоссе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершён капитальный ремонт в офисе врача общей практики, расположенном в жилом доме по адресу: Московское шоссе, 292.

Согласно информации, работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". На реализацию проекта было выделено 6,3 млн рублей федеральных средств.

В Нижегородском Минздраве рассказали, что в помещениях общей площадью 215 кв.м выполнен ремонт инженерных систем, заменены окна и двери, напольные покрытия, а также обновлено покрытие стен. Для комфорта посетителей и персонала в медучреждение закуплена новая мебель.

В ведомстве уточнили, что данный ОВОП входит в структуру больницы №39 и обслуживает около 20 тысяч человек.

Всего в различных подразделениях данной городской больницы медицинскую помощь получают около 40 тысяч жителей Канавинского района, в том числе 10 тысяч детей.

Главврач больницы Владимир Макаров отметил, что в текущем году в медучреждение была закуплена современная диагностическая аппаратура. А в 2023 году больнице по нацпроекту будет выделено ещё 16,5 млн рублей, которые пойдут на ремонт поликлинических отделений.

Напомним, что кабинет врача общей практики обновили на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в дзержинском посёлке Бабушкино началось строительство офиса врача общей практики. Общая площадь будущего медпункта составит около 120 кв. м. Офис станет подразделением городской больницы №2 и будет обслуживать население посёлков Бабушкино, Пушкино и Желнино - всего около 2 тысяч человек.