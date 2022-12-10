Четыре человека пострадали в результате ДТП на Бору 25 декабря Происшествия

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Бору утром 25 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в 8:41 на улице Санаторной столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

Скорая медицинская помощь прибыла на место ДТП в 8:53. Среди пострадавших - шестилетний мальчик (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, состояние средней степени тяжести), а также три женщины возрастом 36,45 и 53 года.

Все пострадавшие с травмами были доставлены в Борскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что страшная авария с тремя погибшими произошла на Мызинском мосту вечером 23 декабря.