Алексей Леонков: "Опыт, полученный во время СВО, позволит провести реформы в армии" Политика

Алексей Леонков

Эксперт "Минин – центра", редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков комментирует ряд аспектов из доклада министра обороны на расширенной коллегии Министерства обороны Российской Федерации, в котором, прежде всего, говорилось о продолжении реформ в армии, исходя из опыта, полученного во время СВО.

"Некоторые бригады будут преобразованы в дивизии, будут созданы и новые штурмовые дивизии – две десантные и пять морского десанта. Такого рода реорганизации обусловлены опытом городских боев во время спецоперации, когда для освобождения крупных населенных пунктов была необходима переброска крупных штурмовых соединений. Создание пяти штурмовых дивизий морского десанта говорит о том, что про один приморский Город – герой Россия не забыла.

Эти меры не отменяют и существующие штурмовые бригады, и дальнейшее развитие беспилотной авиации, надежные средства воздушной разведки, в том числе пилотируемой. Все реформы в будущем скажутся положительным образом.

Благодаря прошедшей расширенной военной коллегии и сделанных до этого шагов, связанных и с введением военного положения в 4 областях, присоединенных к России, на их территории началось формирование новых дивизий. Набор в эти дивизии, скорее всего, будут проводить из местного контингента граждан.

Так же анонсировано увеличение армии до 1.5 миллиона человек, из которых свыше 630 тысяч будут контрактники, а у срочников произойдёт изменение нижнего порога призыва в армию с 18 по 21 года, что обусловлено тем, что у современного поколения молодёжи как раз к этому времени происходит формирование личности. Сразу увеличить армию до нужного количества не получится, необходим определенный период. Мое мнение - только контрактников должно быть 1.200.000 человек как минимум, а численность армии нужно поднимать до 2 млн. человек, что, разумеется, может увеличить нагрузку на бюджет, но это необходимо делать. Увеличение армии будет неизменно идти по нарастающей в связи с тем, что, к сожалению, международная обстановка, которая складывается вокруг России, не улучшается, поэтому все эти заявления были сделаны своевременно и они будут воплощены в жизнь в кратчайшие сроки.

СВО обнажила и другие моменты, считавшиеся ранее, по умолчанию, беспроблемными. Та же самая частичная мобилизация, масштаб которой отчасти сравним с всеобщей мобилизацией, проводившейся предыдущий раз в Великую Отечественную войну, тоже обозначила ряд узких мест. Это не только организационные аспекты - сбор людей, экипировка, обучение и отправка к месту дислокации. Выявились пробелы в регулярной предварительной работе - отсутствие начальной военной подготовки в школах, отсутствие регулярных мобилизационных сборов на оснащенных полигонах, где военнослужащим запаса должны были давать не просто азы военного дела, с имитацией обучения стрельбе, а проводить интенсивную переподготовку, с освоением новых навыков, тактики и изучения техники. Проблемы озвучены и теперь будут отслеживаться.

Если планируются специальные военные операции, то и оборонно-промышленному комплексу тоже необходимо оказывать поддержку, чтобы он имел возможность перехода на военные рельсы без проволочек, связанных с законами мирного времени. Наш ОПК оперативно перестроился, а финансово-экономический сектор, подчеркну, что в рамках закона, остался в мирном времени, к сожалению. У нас тут боевые действия идут, а у финансистов ФЗ и тендеры, месячные сроки рассмотрения предложений и т.д.

Поясню, что любая задержка в поставках военной продукции, необходимой для армии, ведущей боевые действия, оборачивается либо срывом военной операции, либо напрасными жертвами. И именно об этом министр обороны говорил в своей речи и это мы разбираем теперь по пунктам. Каждый пункт анализа и рекомендаций был получен в результате анализа 10 месяцев СВО. Несмотря на то, что наша военная медицина творит чудеса и мы избежали большинства летальных случаев, все равно личный состав за все эти «мелочи мирного времени» расплачивается кровью и в министерстве обороны это понимают.

Те вооружения, которые сейчас Зеленский клянчит в Вашингтоне, не смогут внести перелом в боевых действиях, в ближайшее время, но с такого рода вооружениями надо считаться. Вооружения поставляют из стран НАТО, мы с нечто подобным сталкивались в последний раз во Вьетнаме, когда американцы оказывали военную помощь марионеточному режиму, а мы помогали бойцам ДРВ. Поэтому, чтобы переломить ситуацию в СВО, вооружение и военную технику Киеву англосаксы должны поставлять много, очень много.

Но, Запад не может это поставить в краткосрочной перспективе, поэтому пытается сейчас любыми средствам принудить Россию к переговорам, во время которых будут заморожены все боевые действия, но Россия уже не раз так делала, напомню про Минск-1 и Минск-2. Пока действовали эти соглашения, под их прикрытием была активизирована подготовка Украинской армии по стандартам НАТО, ей поставили сотни и тысячи видов военной техники, миллионы единиц боеприпасов.

Принимать приглашения к новым переговорам с Киевом, точнее с его настоящими хозяевами, останавливая военные действия, мягко говоря, нецелесообразно. Россия должна выполнить все задачи СВО, воспринимая поставленное западное оружие, как законную цель для уничтожения. Поэтому перед американцами и их партнерами по НАТО стоит задача не поставлять оружие для испытательного полигона, а для реальных боевых действий.

Запад не оставит Украину без поддержки, (читай в покое), об этом заявили все лидеры Запада. Байден это сказал и на встрече с Зеленским, когда "Киевский сиделец" прилетел в Вашингтон на американском самолёте.

Чтобы выполнить своё обещание поставок военно-промышленный комплекс НАТО должен заработать в полную силу, и они со следующего года планируют его запускать. В первую очередь это военно-промышленный комплекс США. Под эту технику на полигонах стран НАТО сейчас уже обучают украинских военнослужащих.

Однако, инициатива на нашей стороне, а наша народная память о том, как наши деды били нацистов, двигает армию вперёд и "Город – герой Киев" должен быть освобождён и будет освобождён".