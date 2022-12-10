Эксперт-мониторинг событий с 16 по 23 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Победа на условиях России.

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов отмечает, что 21 декабря состоялась коллегия министерства обороны Российской Федерации, которая знаменовала собой значительное смещение акцентов в стратегических подходах российского руководства к проблемам национальной безопасности и обороны. Следует отметить, что после отказа от проведения традиционной расширенной пресс-конференции и президентского послания Федеральному собранию, это мероприятие стало официальным предновогодним месседжем российского руководства. Очевидно, что это не обращение к военному руководству и даже не к внутренней российской аудитории. Позицию Кремля по многим вопросам как раз ждут за пределами России. Однако ещё в начале декабря во время визита в Бишкек Путин, обозначив, что специальная военная операция - это "возможно, надолго", фактически поставил ситуацию в отношениях с Западом "на паузу".

Накануне заседания коллегии Путин впервые посетил командный пункт СВО, а затем провел переговоры в Минске с Лукашенко. Вопреки мнению ряда аналитиков, возможное вступление Беларуси в боевые действия не обсуждалось: с военной точки зрения киевское или волынское направления не являются сейчас приоритетом, а необходимость сохранения социальной стабильности белорусского общества после событий 2020 г. компенсируется активным использованием её территории для решения задач СВО. Гораздо важнее в этой связи стали договоренности о размещении здесь комплексов С-400, а также вовлечение ВВС Беларуси в задачи по ядерному сдерживанию североатлантического альянса. Фактически речь идет о защите территории самой Беларуси и Калининградской области, как наиболее уязвимой части РФ в случае расширения зоны конфликта.

Неудивительно, что на заседании коллегии основным лейтмотивом стало, что Россия противостоит объединенным силам НАТО. Впервые с начала специальной военной операции тема Украины не заняла центрального положения, а рассматривалась в общем контексте проблем безопасности. При этом вступлению в Альянс Швеции и Финляндии было уделено едва ли не сопоставимое внимание. В речи Путина даже был сделан акцент не на выполнение тех или иных задач в ходе СВО, а на приобретение опыта вооруженными силами, что говорит о всё большем восприятии украинских событий через призму глобальной геополитики.

Основной отчет был сделан министром обороны Шойгу. Принципиальным моментом стал комплекс мер по развитию армии и оборонной сферы в целом. При этом многие из них вытекали не столько из обобщённого опыта 10 месяцев СВО, а явились логическим ответом на долговременные дискуссии по поводу военного строительства последних двух десятилетий. Большинство предложений направлены на отказ от "реформ Сердюкова" (2008-2012 гг.), которые всегда вызывали очевидную критику в военной среде. Здесь следует указать на необходимость возвращения более традиционной структуры военкоматов и отказу от неоправданной передачи "на аутсорсинг" многих функций материального и материально-технического обеспечения боевых подразделений. Помимо непроработанности таких механизмов и связанного с этим неизбежного «коррупционного фона», это в свое время ещё и привело к существенному сокращению военных должностей в рядах ВС. При этом к какой-либо существенной экономии бюджетных средств так и не произошло. Решение о создании Ленинградского и Московского военного округов, существовавших до 2008 года, является, по сути, ответом на расширение НАТО в балтийском регионе. Предложение изменить призывной возраст с 18 до 21 года с правом подписания контракта с первого дня службы также вполне разумно. Оно фактически направлено на переориентацию с выпускников школ на выпускников бакалавриата и среднего профессионального образования, что снимает ряд вопросов связанных с перерывом в обучении, некоторыми видами отсрочек и, по всей видимости, исходит из того, что в этом возрасте человек скорее изъявит желание продолжить карьеру в вооруженных силах.

В качестве мер по реформированию были озвучены планы по увеличению численности российской армии до 1,5 млн. военнослужащих, включая, прежде всего сухопутные силы, ВДВ и морскую пехоту. При этом увеличение численного состава предполагается, прежде всего, за счёт развертывания существующих бригад в дивизии и создания новых дивизионных соединений. Фактически это второе после преобразований 1939 г. возвращение к традиционной дивизионной системе в отечественных вооруженных силах. Пока сложно сказать, что здесь стало решающим: анализ опыта спецоперации или концептуальное переосмысление роли вооруженных сил. Следует отметить, что дивизия при всех недостатках, включая меньшую мобильность в сравнении с бригадой, обладает более эффективной системой снабжения и позволяет сочетать различные рода войск в рамках единого командования. Также по сравнению с НАТО вооружённые силы РФ имеют большую номенклатуру огневых систем и калибров. Так, если брать артиллерию, миномёты и РСЗО, то у нас 26 моделей в 16 калибрах, а у США – 10 и 7, соответственно. Хотя в условиях крупного вооруженного конфликта такая ситуация имеет и свою очевидные плюсы, это тем не менее, вынуждает поддерживать более сложную систему снабжения боеприпасами и логистику. Очевидно, что накануне и на раннем этапе СВО действия мелких батальонно-тактических групп позволили скрыть от противника концентрацию сил и направления основных ударов. В результате россиянам удалось сковать значительные силы ВСУ под Киевом и решить задачи по блокированию мощного укрепрайона в Мариуполе и разблокированию Крыма со стороны Запорожской и Херсонской областей. Однако уже тогда обозначились проблемы при прорывах на большую глубину, включая снабжение и огневую поддержку. В то же время опыт украинского конфликта показал и недостатки западной «сетецентрической» концепции войны, а переход на унифицированные натовские системы и калибры не привел сам по себе к повышению боеспособности частей ВСУ. Россияне достаточно быстро приспособились к противодействию новой натовской номенклатуре артиллерийских систем и РСЗО, скорректировав логистику поставок и подходы к размещению войск. Кроме того, ставка на высокоточные боеприпасы предполагает кратное увеличение расходов и нивелируется высокой интенсивностью боевых действий, включая насыщенность линии фронта средствами РЭБ и контрбатарейной борьбы. В этой связи примечательно итоговое заявление Путина о том, что «мы не собираемся милитаризировать экономику». Так, анализ западных поставок вооружений на Украину говорит о том, что текущий конфликт – это не противоборство военно-промышленных комплексов, а по сути, война «запасов вооружений». Очевидно, что производство новых вооружений - вопрос времени, производственных мощностей, переориентации гражданских производств на военное использование и т.д. Наконец, для западного налогоплательщика рано или поздно встает вопрос, кто это будет оплачивать. Таким образом, это укладывается в общий лейтмотив скрытого послания западным элитам, что РФ обладает необходимыми ресурсами и готова к возможному затягиванию конфликта.

Региональная тема- Контроль технического состояния внутриквартирного газового оборудования необходимо усилить!

Эксперт "Минин – центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов анализирует негативную информацию о взрывах газа в многоквартирных жилых домах, о пострадавших от взрывов граждан.

Взрывы газа в жилых домах происходят по всей нашей стране. Нижегородская область не является исключением. Достаточно вспомнить взрыв газа 11 июля 2020 г. в доме № 17 по ул. Краснодонцев в г. Н Новгороде, от которого пострадали пять человек, а 400 человек более 2-х лет ждут решения своего жилищного вопроса. Совсем недавно 5 декабря 2022 года произошел взрыв газа в жилом доме в г. Заволжье. И таких примеров, к сожалению, можно привести множество.

Возникает естественный вопрос, почему в последние годы участились взрывы газа в жилых домах? Изучая данный вопрос совместно со специалистами в газовой отрасли эксперты народного фронта в Нижегородской области пришли к следующим выводам: В начале двухтысячных годов была разрушена система контроля технического состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Ранее в каждой газовой организации (в райгазе, горгазе) были службы ВДГО (внутридомового газового оборудования). Специалисты данной службы независимо от желания граждан ходили по квартирам, проверяли техническое состояние внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), при необходимости ремонтировали неисправное ВКГО, делали соответствующую запись в абонентской книжке. Плата за техническое обслуживание входила в состав платы за сетевой газ.

Как я отметил выше, в начале двухтысячных годов, когда появились собственники квартир в многоквартирных жилых домах, службы ВДГО в газовых организациях были расформированы, ответственность за техническое состояние внутриквартирного газового оборудования легла на плечи собственников жилых помещений. Собственники квартир должны сами по своей инициативе заключать договоры со специализированной газовой организацией на техническое обслуживание ВКГО. (Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в местах общего пользования должны заключать домоуправляющие компании, что они и делают).

А вот собственники квартир не все заключают договоры со специализированной газовой организацией на техническое обслуживание своего газового оборудования, что является второй большой проблемой. Специалисты в газовой сфере называют разные проценты не заключенных договоров собственниками квартир.

Соответственно в квартирах, собственники которых не заключили договоры со специализированной газовой организацией, техническое состояние газового оборудования специалистами не проверяется, не обслуживается и не ремонтируется.

В Нижнем Новгороде мы неоднократно сталкиваемся с жителями, которые с газовым оборудованием творили, что хотели, а именно: перемещали газовые плиты, подключали плиты к системе газоснабжения не сертифицированными шлангами, водонагревательные газовые колонки прятали в шкафы, загрубляли автоматику в колонках, которая должна отключать подачу газа при аварийных ситуациях, оставляли на длительное время без присмотра водонагревательные газовые колонки с горящим фитилем и т.д.

Поставщики сетевого газа имеют право отключать квартиры, собственники которых не заключили договоры со специализированной газовой организацией на техническое обслуживание ВКГО. Но поставщики газа это делают не всегда, ссылаясь на то, что нет технической возможности отключить подачу газа в одну квартиру, необходимо отключать полностью стояк, пострадают добросовестные собственники квартир.

Есть вопросы и к деятельности специализированных газовых организаций, которые вышли на рынок технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. За период рыночных отношений таких организаций появились десятки, но проблема состоит в том, что их деятельность по - настоящему постоянно никто не контролирует. К удивлению экспертов Народного фронта, деятельность газовых организаций, в отличие от домоуправляющих организаций, не лицензируется. В региональное отделение народного фронта периодически поступает информация о том, что по домам ходят специалисты не понятно из какой газовой организации, и предлагают свои услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

На эти проблемы накладываются проблемы граждан с низкими доходами. У данных граждан нередко внутриквартирное газовое оборудование находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, их эксплуатация может привести к утечке газа и взрыву. Но на предложение заменить в квартире устаревшее и аварийное оборудование газовое оборудование они отвечают, денег нет, новую газовую плиту, газовую колонку купить не можем. Что делать в таком случае? Какие-то субсидии в данном случае не предусмотрены.

Высказывалось предложение по установке в газифицированные квартиры газоанализаторов, которые бы сигналили при утечке газа, но все упирается в источники финансирования.

Есть проблема и в том, что в одном многоквартирном доме работает по обслуживанию ВДГО и ВКГО несколько газовых организаций. С одной газовой организацией заключила договор на техническое обслуживание газового оборудования в местах общего пользования домоуправляющая компания, собственники квартир заключили договор на техническое обслуживание ВКГО с другими газовыми организациями. У семи нянек ….

Есть и другие проблемы, которые снижают качество технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных жилых домах и при такой организации от взрывов газа мы не застрахованы!

Эксперты народного фронта считают, что, если невозможно вернуть прежнюю систему контроля за техническим состоянием газового оборудования в жилых домах, надо совершенствовать существующую.

Необходимо, прежде всего, привлекать к строгой ответственности тех собственников, которые не заключают договоры с газовой организацией на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, не предоставляют доступ к газовому оборудования, рассматривать их как угрозу здоровью и жизни граждан.

Необходимо также разработать четкую систему государственного надзора за деятельностью газовых организаций, которые вышли на рынок технического обслуживания газового оборудования в жилых домах.

Ждем с надеждой Закон, который рассматривается в Государственной Думе РФ. Надеемся, что будут решены обозначенные проблемы, и газ больше не будет взрываться в жилых домах, больше не будут страдать люди из-за недобросовестных собственников жилых помещений, из-за недобросовестных газовых организаций.

Муниципальная тема – Без единой истории не будет Побед.

Эксперт "Минин - центра", Вячеслав Гуськов напоминает, что 30 декабря 1922 года был образован СССР. Образованный политический конструкт явился уникальным проектом в мировой истории. Отменены были сословия, частная собственность, национальные образования получили равный статус с метрополией и введено всеобщее образование.

Если по воплощению первых пунктов возможны дискуссии и сослагательная вариативность, то советское образование явилось совершенным инструментарием для тотального поиска способных и талантливых людей со всей страны и во всех направлениях жизнедеятельности страны.

В 90-е годы советская система образования, наряду с наукой и промышленностью, была подвергнута деструктивной атаке "западных партнеров". Из школы была выхолощена функция воспитания, менялась концепция создания разносторонне развитого человека на подготовку человека-потребителя. Единую историю страны разорвали на разные учебники в угоду грантовым фондам.

Если в 1941году сотни тысяч выпускников пошли добровольцами на фронт, то в СВО молодежь является самой сомневающейся и индифферентной группой населения, что не отрицает многочисленных фактов проявления ответственности и героизма среди нового поколения россиян.

Большой процент равнодушия в молодежной среде к СВО обозначает пробелы в воспитательной работе в школах. К обществу и власти пришло понимание насущности изменений в деятельности образовательных учреждений. Как следствие, введены еженедельные подъемы флага, пение гимна, создается детская и молодежная организация "Движение первых".

Но тут существует опасность ограничения формальными признаками воспитательных мероприятий и проектов.

Считаю, что опираться в этой работе надо на учителей истории и не просто учителей, а подвижников, сохранившихся в школах. Например, в 110 школе Нижнего Новгорода педагог создал музей "Боевой Славы", с учениками выезжает на места боевой славы, организует встречи с ветеранами и представителями ВС.

Думаю, было бы целесообразно оформить уличные вывески, информирующие о существовании таких музеев, и принимать желающих их посетить в праздники и некоторые выходные дни, приглашать туда лидеров общественного мнения для популяризации таких начинаний.

Ситуация в стране и мире делает насущной и возвращение Начальной военной подготовки в школу с привлечением к обучению ветеранов СВО. Этот предмет будет не только помогать с первичной армейской подготовкой ученикам, но и нести определенную функцию профессиональной ориентации.

Наполнение реальными делами патриотических начинаний - это сегодня важнейшая задача для общества и власти в работе с молодежью. И опираться здесь надо на практиков в этой области, изучая и внедряя их опыт.