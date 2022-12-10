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Происшествия

Один человек погиб в результате пожара на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде

25 декабря 2022 17:10  [62] Происшествия
Фото: МЧС Нижегородской области

Фото: МЧС Нижегородской области

Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно информации, ЧП произошло в доме №8/7 по ул. Светлогорская в дневное время 25 декабря. Во время ликвидации возгорания пожарные спасли одного человека. Кроме того, еще 5 жильцов дома, в том числе ребенок, эвакуировались самостоятельно.

Стало известно, что в результате ЧП погиб мужчина 1965 года рождения.

Всего в тушении огня и ликвидации последствий было задействовано 46 человек личного состава, 10 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что два пенсионера погибли на пожаре в частном доме в Шахунье.

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Теги:
МЧС Пожар
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