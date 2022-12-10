Образовательно-производственный центр для будущих металлургов открылся в Выксе при поддержке ОМК Экономика

Фото: пресс-служба ОМК

Образовательно–производственный центр металлургической отрасли открылся на площадке Выксунского металлургического колледжа им. Козерадского в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Проект поддержала Объединенная металлургическая компания (ОМК).

Как сообщили в пресс-службе ОМК, в церемонии открытия центра участвовали представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства и министерства образования и науки Нижегородской области, руководители ОМК, города и профессиональных образовательных учреждений обучающего кластера колледжа.

На средства гранта федерального проекта и при содействии ОМК в колледже отремонтировали мастерские и лаборатории, а также оснастили их высокотехнологичным оборудованием, максимально схожим с реальными инструментами металлургического производства.

Подготовка студентов проходит в течение трех лет по шести направлениям – "обработка металлов давлением", "металлургия черных металлов", "технология машиностроения", "сварочное производство", "материаловедение и термическая обработка металлов" и "оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств". Сотрудники выксунского завода ОМК стали кураторами этих программ, а в будущем выступят в роли педагогов-экспертов.

"Реализация проекта "Профессионалитет" стратегически важна на территории Выксы, где находится "кузница" кадров металлургии. Интеграция колледжа и завода формировалась здесь на протяжении многих лет. Мы видим, как все это время образовательная организация последовательно совершенствовала методический материал, материальную базу, повышала профессионализм педагогов, которые передают свои знания и умения будущим специалистам. В рамках "Профессионалитета" сотрудничество Выксунского металлургического колледжа и Объединенной металлургической компании получит новый импульс и станет еще более прочным, позволит усилить уже имеющийся резерв кадров и напрямую повлияет на развитие отрасли, региона и всей страны", – рассказала министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

"ОМК и Выксунский металлургический колледж имени Козерадского связывает многолетнее партнерство в подготовке будущих металлургов. За последние 15 лет компания вложила в оснащение материально-технической базы колледжа около 100 млн рублей. Уже сейчас студенты обучаются в новых лабораториях, оснащенных современнейшим оборудованием. Впереди их ждет отработка знаний на выксунском заводе ОМК. Так студенты приобретут опыт работы на производстве, это поможет им в успешном старте в профессии. С открытием образовательно-производственного кластера мы формируем новую модель подготовки рабочих кадров в регионе", – отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

Справка

Федеральный проект "Профессионалитет" разработан Министерством просвещения России для реформирования системы среднего профессионального образования. Он призван создать эффективную модель взаимодействия государства и бизнеса. "Профессионалитет" поможет работодателю участвовать в системе подготовки специалистов совместно с государственными колледжами, формировать свои запросы к программам обучения, готовить востребованные на производстве кадры. Всего за три года ОМК вложит в проект 24 млн рублей, государство – 100 млн рублей.

В 2022 году по всей стране образован 71 образовательно-производственный кластер. Три из них открыты в Нижегородской области в секторах металлургии, машиностроения и сельского хозяйства. В программе "Профессионалитет" участвуют более 150 тысяч студентов из 42 регионов России.