Эксперимент Нижегородской области по снижению "пьяных" ДТП будет распространён по регионам РФ Общество

Эксперимент Нижегородской области по снижению "пьяных" ДТП будет распространён по регионам РФ, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин

на оперативном совещании с вице-премьерами. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

По словам Хуснуллина, порядка 75% смертности на дорогах вызваны тремя причинами: выездом на встречную полосу, наездом на пешехода, вождением в состоянии опьянения.

По каждому виду нарушений в регионах РФ проведены эксперименты, в том числе в Нижегородской области. Так, количество аварий в России по сравнению с 2019 годом снизилось с 164 тысяч случаев в год до 130 тысяч, количество погибших — с 17 тысяч человек до 14 тысяч.

Напомним, в Нижегородской области реализуется проект "Рули трезво": жители региона могут сообщить о подозрении на пьяного водителя по телефону 112. Поступившая информация передаётся ГИБДД, и машину проверяет ближайший экипаж ДПС. Благодаря проекту с начала года 2022 количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 7,5%, а число погибших в таких ДТП снизилось на 38%.

"Мы эту практику сейчас отработали и внедряем уже в целом на всю страну", - сказал Марат Хуснуллин.

Зампред правительства подчеркнул, что за счёт комплексных, системных мер можно ещё на 25% дополнительно снизить количество смертей по каждому из этих показателей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область станет одним из первых регионов, в которых в следующем году начнётся тестирование системы "Эталон" для автоматического определения мест повышенной аварийности.