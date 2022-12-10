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Общество

Эксперимент Нижегородской области по снижению "пьяных" ДТП будет распространён по регионам РФ

26 декабря 2022 13:11  [39] Общество

Эксперимент Нижегородской области по снижению "пьяных" ДТП будет распространён по регионам РФ, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин
на оперативном совещании с вице-премьерами. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

По словам Хуснуллина, порядка 75% смертности на дорогах вызваны тремя причинами: выездом на встречную полосу, наездом на пешехода, вождением в состоянии опьянения.

По каждому виду нарушений в регионах РФ проведены эксперименты, в том числе в Нижегородской области. Так, количество аварий в России по сравнению с 2019 годом снизилось с 164 тысяч случаев в год до 130 тысяч, количество погибших — с 17 тысяч человек до 14 тысяч.

Напомним, в Нижегородской области реализуется проект "Рули трезво": жители региона могут сообщить о подозрении на пьяного водителя по телефону 112. Поступившая информация передаётся ГИБДД, и машину проверяет ближайший экипаж ДПС. Благодаря проекту с начала года 2022 количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 7,5%, а число погибших в таких ДТП снизилось на 38%.

"Мы эту практику сейчас отработали и внедряем уже в целом на всю страну", - сказал Марат Хуснуллин.

Зампред правительства подчеркнул, что за счёт комплексных, системных мер можно ещё на 25% дополнительно снизить количество смертей по каждому из этих показателей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область станет одним из первых регионов, в которых в следующем году начнётся тестирование системы "Эталон" для автоматического определения мест повышенной аварийности.

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Теги:
Авария ДТП
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