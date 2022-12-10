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Экономика

Субсидии на сумму около 22 млн рублей для лизинговых платежей получили нижегородские промышленные предприятия

26 декабря 2022 15:26  [86] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Субсидии в объеме около 22 млн рублей получили 18 нижегородских промышленных предприятий на первый платеж по договору лизинга в рамках региональной программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области".

Как отметил министр промышленности региона Максим Черкасов, господдержка оказывается из областного бюджета при софинансировании Минпромторга РФ в рамках программы софинансирования региональной программы развития промышленности.

"Лизинг - одна из наиболее популярных услуг, которыми пользуются производственные компании для модернизации оборудования. При этом авансовый платеж может составлять до половины стоимости оборудования, что довольно затратно для предприятий. Наша субсидия снижает финансовую нагрузку и позволяет компенсировать бизнесу до 50% фактических затрат на уплату первого взноса. Всего в рамках реализации этой меры государственной поддержки нижегородские предприятия получили более 22 миллионов рублей в этом году", - рассказал Максим Черкасов

Субсидию получили компании из различных сфер: химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая и легкая промышленность, а также производство стройматериалов.

Ранее сообщалось, что предприятиям Нижегородской области компенсируют до 5 млн рублей за лизинговые платежи. 

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Теги:
Предприниматели Промышленность
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