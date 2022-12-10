Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2022 18:08  [5] Более 1,4 млрд рублей будет направлено на жилищные сертификаты для детей-сирот
26 декабря 2022 17:59  [29] Глеб Никитин: "Для поддержки многодетных семей мы работаем над важной составляющей - жилищными условиями"
26 декабря 2022 17:49  [30] Около тысячи детей со всего ПФО посетили Новогоднюю ёлку полпреда в Нижегородской филармонии
26 декабря 2022 17:35  [63] Ответственность за утечку персональных данных предлагают ужесточить вплоть до уголовного наказания
26 декабря 2022 16:57  [483] Несколько маршрутов поменяют схему движения в Нижегородской агломерации в 2023 году
26 декабря 2022 16:32  [98] Минтруд РФ напомнил про новогодние выходные в 2023 году
26 декабря 2022 16:24  [88] Нижегородский филиал "Т Плюс" построил в Кстове спортивную площадку для подростков
26 декабря 2022 16:08  [122] "Дед Мороз - спасатель" поздравил с Новым годом пациентов областной детской больницы
26 декабря 2022 15:08  [152] Застройщик представил новый проект высотки у метромоста в Нижнем Новгороде
26 декабря 2022 13:30  [230] Нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью
Общество

Ответственность за утечку персональных данных предлагают ужесточить вплоть до уголовного наказания

26 декабря 2022 17:35  [63] Общество

В законопроект о штрафах для компаний за утечку персональных данных могут ввести наказание для должностных лиц и уголовную ответственность. Об этом сообщаете телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна.

По словам депутата, окончательно законопроект окончательной редакции сверстают уже январе.

"Работа над законодательными инициативами идёт полным ходом, и процесс ещё не завершён", - заявил Хинштейн

Он рассказал, что на днях депутаты Госдумы обсудили последние предложения Минцифры по законопроекту. В частности, были озвучены штрафы за утечку персональных данных в размере от 5 до 500 млн рублей.

Также поступило предложение ввести штрафы для должностных лиц, уголовную ответственность и привязку наказания к масштабу утечки.

Напомним, недавно произошла утечка данных более 4 тысяч водителей компании "Ситимобил".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Законопроекты Интернет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph