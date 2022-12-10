Ответственность за утечку персональных данных предлагают ужесточить вплоть до уголовного наказания

В законопроект о штрафах для компаний за утечку персональных данных могут ввести наказание для должностных лиц и уголовную ответственность. Об этом сообщаете телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна.
По словам депутата, окончательно законопроект окончательной редакции сверстают уже январе.
"Работа над законодательными инициативами идёт полным ходом, и процесс ещё не завершён", - заявил Хинштейн
Он рассказал, что на днях депутаты Госдумы обсудили последние предложения Минцифры по законопроекту. В частности, были озвучены штрафы за утечку персональных данных в размере от 5 до 500 млн рублей.
Также поступило предложение ввести штрафы для должностных лиц, уголовную ответственность и привязку наказания к масштабу утечки.
Напомним, недавно произошла утечка данных более 4 тысяч водителей компании "Ситимобил".
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