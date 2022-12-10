Утечку данных 4 тысяч водителей подтвердили в "Ситимобил"

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Онлайн-сервис такси, каршеринга и кикшеринга "Ситимобил" подтвердил утечку данных с фотографиями паспортов нескольких тысяч водителей. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, компания начала внутреннее расследование данного ЧП. В частности, пока устанавливается, хранились ли похищенные данные в системе компании, а также другие обстоятельства и причины утечки.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ситимобила", по предварительным оценке, злоумышленники похитили 4 тысячи файлов - в том числе, данные водителей парков-партнёров.
Ответственным за возникновение данной ситуации грозит дисциплинарное взыскание.
"Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, так как отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах", — сказали в компании.
"Ситимобил" также извинился перед пострадавшими водителями за произошедший инцидент.
Напомним, что такси "Ситимобил" заявляло о закрытии с 15 апреля 2022 года, однако уже 16 апреля компания объявила о продолжении работы и обновлении приложения.
СПРАВКА:
"Ситимобил" — онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга. Основан в 2007 году, штаб-квартира расположена в Москве. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия VK и Сбербанка. 1 мая 2022 года была завершена передача активов "Ситимобил" новым владельцам. С этого момента сервис официально принадлежит ООО "Транс-Миссия". География "Ситимобил" насчитывает около 70 городов РФ.
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