Утечку данных 4 тысяч водителей подтвердили в "Ситимобил" Общество

Фото: с сайта city-mobil.ru

Онлайн-сервис такси, каршеринга и кикшеринга "Ситимобил" подтвердил утечку данных с фотографиями паспортов нескольких тысяч водителей. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, компания начала внутреннее расследование данного ЧП. В частности, пока устанавливается, хранились ли похищенные данные в системе компании, а также другие обстоятельства и причины утечки.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ситимобила", по предварительным оценке, злоумышленники похитили 4 тысячи файлов - в том числе, данные водителей парков-партнёров.

Ответственным за возникновение данной ситуации грозит дисциплинарное взыскание.

"Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, так как отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах", — сказали в компании.

"Ситимобил" также извинился перед пострадавшими водителями за произошедший инцидент.

Напомним, что такси "Ситимобил" заявляло о закрытии с 15 апреля 2022 года, однако уже 16 апреля компания объявила о продолжении работы и обновлении приложения.

СПРАВКА:

"Ситимобил" — онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга. Основан в 2007 году, штаб-квартира расположена в Москве. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия VK и Сбербанка. 1 мая 2022 года была завершена передача активов "Ситимобил" новым владельцам. С этого момента сервис официально принадлежит ООО "Транс-Миссия". География "Ситимобил" насчитывает около 70 городов РФ.