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Экономика

Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 61% за пять лет

26 декабря 2022 19:17  [49] Экономика

Фото: Кира Мишина

Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области за минувшие пять лет выросли на 61% (в действующих ценах). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе ежегодного подведения итогов работы правительства.

Так, за указанный период инвестиции в основной капитал составили более 1,7 трлн рублей. Причём, по предварительной оценке, около 400 млрд - за текущий год.

"Благодаря совместной системной и продуктивной работе ожидаем еще более высоких показателей: выстроена качественная работа Корпорации развития и модернизированного института территориальных менеджеров, налажена эффективная коммуникация с федеральными институтами развития, приняты новые сбалансированные меры поддержки – такие, как инвестиционный налоговый вычет, успешно запущены пилотные проекты оптимизации и цифровизации процессов работы с инвесторами и многое другое", - рассказал Глеб Никитин.

В связи с этим Нижегородская область вошла в ТОП-5 рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного АСИ. Стоит отметить, что за пять лет регион поднялся в рейтинге на 65 позиций!

"Несмотря на санкции и внешние вызовы, фокус на развитии экспортного потенциала остаётся не менее важным для нас. Уверен, с нашим опытом, компетенциями и верой в будущее мы оперативно сможем не только перенаправлять потоки на страны-партнёры, где есть потенциал для развития, но и нарастить их", - сказал губернатор.

С сильной экономикой и ощутимыми мерами поддержки Нижегородская область готова стать одним из ключевых регионов формирования технологического суверенитета страны, заявил Глеб Никитин.

Отдельно глава региона подчеркнул, что регион получил одобрение на "приземление" фундаментальных инструментов, которые также обеспечили рост экономики. Такие возможности даются только таким регионам, которые развиваются, несмотря на любые экономические вызовы.

"Помимо классической сети ТОСЭР и технопарков, нам удалось не только получить важный статус особой экономический зоны "Кулибин", но и кратно расширить её территорию почти в 10 раз", - пояснил губернатор Нижегородской области.

Ранее в своём выступлении Глеб Никитин отметил, что на поддержку экономики Нижегородской области в 2020-22 годы было направлено более 252 млрд рублей. Кроме того, по итогам 2022 года прирост экономики составил почти 40% к показателям 2017 года.

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Теги:
АСИ Глеб Никитин экономика
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