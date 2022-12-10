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Экономика

Более 252 млрд рублей было направлено на поддержку экономики Нижегородской области в 2020-22 гг.

26 декабря 2022 18:42  [77] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 декабря в прямом эфире подвёл итоги 2022 года, а также работы в целом за последние 5 лет.

Выступление было организовано в новом павильоне Нижегородской ярмарки. Глава региона, в частности, озвучил результаты работы регионального правительства за 2022 год,.

Оценивая состоянии региональной экономики за прошедшую пятилетку, Глеб Никитин подчеркнул, что ока показала устойчивость и быструю адаптивность к новым вызовам и условиям.

В частности, по итогам 2022 года прирост экономики составил почти 40% к показателям 2017 года. При этом вопреки прогнозам ожидается, что снижение по индексу физического объёма ВРП к прошлому году будет минимальным: ИФО ВРП 2022 - 97,5%.

"Из-за стартовой высокой базы 2021 года мы встретили новый год и новый удар во всеоружии. Сегодня мы можем констатировать: мы не просто выстояли, но и справились с намеченными амбициозными целями развития при всех внешних вызовах", - сказал губернатор.

По его словам, на стимулирование региональной экономики в 2020-2022 годах было направлено в общей сложности 252,6 млрд рублей прямых и непрямых форм допподдержки.

"Поддержка экономики оказалась колоссальной. Наш совокупный вклад в дополнение к федеральным антикризисным мерам был сопоставимо весомый – более 17 млрд рублей прямой бюджетной поддержки", - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, в регионе сохраняется один из самых низких уровней безработицы в России и самый низкий в ПФО – всего 0,4%.

Губернатор Нижегородской области отметил, что усилия властей позволили за 5 лет повысить уровень доходов нижегородцев почти на 40%.

"Это не пустые цифры мнимого роста, они вполне конкурируют с растущей инфляцией. По уровню оборота розничной торговли и объёму платных услуг мы уверенно держимся в топ-10 регионов страны и предпринимаем все необходимые усилия для контроля цен на ключевые позиции", - добавил Никитин.

Напомним, в начале своего выступления глава региона сообщил, что приоритетом работы правительства Нижегородской области остаётся поддержка тех сфер, что обеспечивают реализацию личностного человеческого потенциала, экономическое развитие, которое гарантирует высокий уровень жизни и пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания.

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Теги:
ВРП экономика
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