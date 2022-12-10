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Общество

Глеб Никитин: "Завершение мероприятий в рамках проекта "Оздоровление Волги" улучшит жизнь 1,5 млн нижегородцев"

26 декабря 2022 19:36  [2] Общество

Работа с экологической повесткой имеет для Нижегородской области особое значение - отметил в ходе своего отчетного выступления губернатор Нижегородской области Глеба Никитин. Одним из приоритетов стала работа с водными объектами.

"Со столь обширным водным бассейном, совершенно логично, что мы являемся лидерами по объему средств, количеству и масштабу объектов в рамках проекта "Оздоровление Волги" - 29 объектов. Их завершение улучшит жизнь 1,5 млн нижегородцев, но знаю, что положительный эффект почувствуют и жители других регионов", - отметил Глеб Никитин.

Также губернатор отметил важность развития системы обращения с отходами. За последние годы в регионе успешно ликвидировали крупнейшие объекты накопленного экологического вреда, и эта работа продолжается. В 2022 году Нижегородская область вошла в тройку лучших регионов по обращению с отходами.

"С РЭО создаем возможности для цивилизованного обращения с ТКО и предотвращения их образования - договорились о создании полигона мощностью 160 тысяч тонн в год в Арзамасском районе.  Также вместе с РЭО готовим еще один прорывной проект – один из первых в стране экотехнопарков в Дзержинске. Главная его задача - увеличение доли вторичных ресурсов в экономике", - добавил глава региона.

По словам Глеба Никитина важны не только отдельные проекты. Регион становится действительно узловым центром по внедрению и тиражированию принципов устойчивого развития и так называемой ESG-трансформации.

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Теги:
Глеб Никитин Экология
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