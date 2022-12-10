Глеб Никитин: "У нас невероятно сильное и талантливое подрастающее поколение!" Общество

Около 180 тысяч детей в Нижегородской области за последние пять лет получили доступ к современной инфраструктуре. О развитии региональной инфраструктуры губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал 26 декабря в ходе подведения итогов года на Нижегородской ярмарке.

"У нас невероятно сильное и талантливое подрастающее поколение! Наши ребята традиционно показывают достойные результаты по ЕГЭ – ежегодно они выше среднероссийских. Многочисленные федеральные и международные награды это также подтверждают. Уверен, что с новой технологичной инфраструктурой и поддержкой их будет только больше - мы уже развиваем сеть Кванториумов, ИТ-кубов, Точек роста, подключаем сильнейших отраслевых партнеров, чтобы помочь ребятам получить прикладное образование уже со школьной скамьи", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что одна из главных задач – дать возможность раскрыть талант каждому ребёнку. Для этого обновляются уже существующие учреждения и создаются новые, например, "Школа 800".

"Ввод объекта в эксплуатацию состоялся 18 ноября. А уже в конце февраля школа наполнится первыми учениками. Именно запуск соглашения о создании комплекса объектов "Школы 800" дал толчок к тиражированию практики применения механизма ГЧП в рамках федерального проекта "Современная школа" на всю страну. Проведено три волны отбора, которые прошли еще 13 проектов школ из разных районов Нижегородской области, по 11 из них уже ведутся работы", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в регионе создается также инфраструктура для развития детско-юношеского спорта.

"Прежде всего, уделяем внимание территориальным спортивным центрам. Как символ поддержки наших спортсменок мирового уровня гимнасток Дины и Арины Авериных завершили строительство зала по художественной гимнастике - в Заволжье, откуда они родом. Открыли в рабочем поселке Ковернино https://www.niann.ru/?id=585472##ледовый комплекс "Хохлома-арена"##. За 5 лет развития локальной инфраструктуры рост показателя по доле населения, занимающегося спортом, составил 40%", - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, что Нижегородская область одержала две победы на Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых". Так, Нижний Новгород завоевал первое место в конкурсе "Молодёжная столица России", а нижегородский молодёжный центр "Высота" стал победителем в номинации "Место молодых".