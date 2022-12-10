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Общество

Более 6 млн кв. м общественных пространств благоустроено в Нижегородской области за 5 лет

26 декабря 2022 20:24  [47] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 6 млн кв. м общественных пространств в 104 населенных пунктах благоустроено в Нижегородской области за 5 лет. Об этом в ходе ежегодного отчета сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, площадь благоустроенных территорий можно сравнить с 900 футбольными полями. В частности, по данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, за пять лет в городах Нижегородской области появились 20 объектов городской среды в рамках Конкурса малых городов и исторических поселений (проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда"), реализация еще 10 таких проектов будет завершена в 2023-2024 годах. Благоустроено около 1 700 дворов.

"Мне особенно нравится, как мы бережно подошли к реставрации городских объектов культурного наследия. Как вдумчиво выбирали эти объекты, советовались с экспертами и сделали акцент не только на крупных и самых очевидных, но и на локальных аутентичных объектах, которые в том числе формируют уникальную историческую архитектуру нашего города. Глядя на все это, иногда даже сложно поверить, что мы смогли это реализовать всего за год, и инфраструктурная программа 2021 года навсегда останется символом нашей работы на качественный и достойный результат, на пределе возможностей, несмотря на любые внешние потрясения. Такой опыт можно и нужно продолжать развивать в дальнейшем", - сказал Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде к 800-летию благоустроено 11 значимых исторических территорий и 84 общественных пространства во всех районах города, 280 дворов, восстановлено 100 объектов культурного наследия.

"Мы используем все самые эффективные инструменты для преобразования пространства вокруг в действительно комфортную городскую среду, но применяли их с сохранением баланса исторического наследия и ответом на запрос новых веяний и современных технологий. Наша особая маленькая гордость - изначально волонтёрское движение в рамках фестиваля Том Сойер Фест. Сегодня оно стало по-настоящему точкой роста кардинальных изменений в процессе сохранения и развития наследия Нижегородской области. Я искренне благодарен всем, кто вносит свой вклад в сохранение памятников городской среды. Это и есть настоящий, деятельный патриотизм, который сейчас нам необходим особенно", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Большое Болдино и Городец получат федеральные гранты на благоустройство в 2023 году.

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Теги:
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