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Молодого нижегородца задержали на улице с синтетическим наркотиком

27 декабря 2022 10:50  [26] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

Молодого нижегородца по подозрению в перевозке наркотиков задержали около переулка Художественный в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, во время личного досмотра сотрудниками полиции у мужчины 1990 года рождения нашли четыре свертка с мефедроном общей массой 1,995 гр.

Против нижегородца завели уголовное дело. Ему также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее крупную партию наркотиков изъяли в Нижнем Новгороде у молодого мужчины.

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Теги:
Наркотики Уголовное дело
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