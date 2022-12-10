Молодого нижегородца задержали на улице с синтетическим наркотиком

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области
Молодого нижегородца по подозрению в перевозке наркотиков задержали около переулка Художественный в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно информации, во время личного досмотра сотрудниками полиции у мужчины 1990 года рождения нашли четыре свертка с мефедроном общей массой 1,995 гр.
Против нижегородца завели уголовное дело. Ему также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее крупную партию наркотиков изъяли в Нижнем Новгороде у молодого мужчины.
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