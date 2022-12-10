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Смертельная авария с участием Lada Kalina и грузовика произошла под Выксой

27 декабря 2022 11:33  [86] Происшествия

Фото: ГИБДД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

На дорогах Нижегородской области 26 декабря произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб, ещё 8 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

Согласно информации, предоставленной региональным УГИБДД ГУ МВД, смертельная автоавария произошла в Выксунском районе.

Сообщается, что в 6:19 утра на подъезде к Выксе от автодороги Владимир – Муром – Арзамас 33-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате отечественный автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовым Volvo.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. Так. водитель "Калины" получил смертельное ранение. Его 32-летний пассажир был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

42-летнему водителю большегруза также понадобилась помощь прибывших медиков: из-за случившегося у мужчины прихватило сердце.

Напомним, несколько дней назад на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде произошла массовая авария, в которой три человека погибли и пять пострадали.

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Теги:
Авария Выксунский г.о. ДТП
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