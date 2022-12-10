Энергетики Т Плюс подарили специальные книги детям с нарушениями зрения Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" подарил воспитанникам коррекционного детского сада № 17 "Ручеек" Нижнего Новгорода рельефные иллюстрированные книги для слепых и слабовидящих детей.

Энергетики передали детскому саду 50 развивающих и обучающих комплектов "Дядя Степа" и "Путешествия по странам и континентам". Книги изданы фондом "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" на благотворительные средства "Т Плюс". В них используется множество деталей, помогающих детям с нарушениями зрения знакомиться с книжкой на ощупь: высокий контур изображений, тактильные материалы, гладкий и шершавый лак, многоуровневая аппликация, движущиеся и игровые конструктивные элементы. Занятия с такими книгами способствуют коррекции остаточного зрения, развитию тактильной чувствительности и мелкой моторики рук, общему развитию и социальной адаптации детей.

Кроме книг в комплект входят карточки с заданиями на развитие логического мышления и электронное устройство "Волшебный карандаш", который читает вслух, исполняет музыкальные фрагменты и может заставить героев книг заговорить.

"Мы уже третий раз дарим специальные книги слепым и слабовидящие детям, ранее делали это в 2018 и 2020 годах. Рассчитываем, что занятия с этими книгами будут полезными для малышей и доставят им много радости", – отметила руководитель центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.