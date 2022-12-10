Евгений Люлин: "Наша экономика уже адаптировалась к сложным условиям" Экономика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области поделился мнением, каким был для региона уходящий 2022 год и чего ждать от 2023 года.

"Мы прожили непростой год. В самом начале 2022 года ожидания были оптимистичными: ковид закончился, экономика выдержала. Но затем начали происходить события, которые заставили нашу страну и Нижегородскую область, в частности, реагировать на новые вызовы. И сейчас уже можно говорить о том, что, несмотря на все сложности, мы смогли выстоять. Основа, базис нашей экономики и в принципе уже выстроенная система управления помогли сохранить и заданные темпы: практически ничего не потеряли, по итогам 10 месяцев у нас даже плюс и с точки зрения промышленного производства, и с точки зрения бюджетных показателей. Окончательные выводы можно будет делать уже по итогам 12 месяцев.

У нас на сегодня создана обстановка, которая позволяет региону развиваться. Слагаемые этого развития - это выверенная экономическая, промышленная, сельскохозяйственная политика и, конечно, ответственность органов власти всех уровней: и муниципалитетов, и правительства, и губернатора, и Законодательного собрания.

Мы не только сохранили все социальные обязательства на следующий год, но еще и индексировали выплаты на 6,5%. Мы продолжаем решать сложнейшие задачи, реализовывать инфраструктурные проекты, которые, опять же, говорят о системном развитии региона. Как отметил губернатор Глеб Никитин, у нас бюджет такого интенсивного развития, который позволит выполнить все обязательства и поддержать развитие экономики. Думаю, что наша экономика уже адаптировалась к сегодняшним сложным условиям, и считаю, что мы достаточно оптимистично можем смотреть в 2023 год", - отметил Евгений Люлин.

Напомним, 26 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.