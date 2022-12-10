Фото:
Эскизные проекты служебного здания ТЮЗа в Нижнем Новгороде разработали за 15,4 млн рублей. Об этом сообщили в Минкульте Нижегородской области.
Согласно информации, проект был разработан ООО "Асгард". Всего было представлено 3 решения для подготовки проектно-сметной документации на строительство служебного здания с переходом к зданию ТЮЗа.
Проект доработают и согласуют с ТЮЗом, после чего будет подготовлено архитектурно-градостроительное решение объекта. Затем предстоит получить свидетельство об утверждении архитектурно-
Сейчас идет подготовка к заключению контракта на выполнение проектных работ по реконструкции главного здания театра юного зрителя. Предварительная стоимость работ составляет 40,2 млн рублей из регионального бюджета.
Отмечается, что внешний облик главного здания Нижегородского театра юного зрителя будет сохранен.
Ранее сообщалось, что кинотеатр "Родина" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода воссоздадут за 174,1 млн рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+