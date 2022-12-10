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Общество

Эскизные проекты служебного здания ТЮЗа в Нижнем Новгороде разработали за 15,4 млн рублей

27 декабря 2022 14:12  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Эскизные проекты служебного здания ТЮЗа в Нижнем Новгороде разработали за 15,4 млн рублей. Об этом сообщили в Минкульте Нижегородской области.

Согласно информации, проект был разработан ООО "Асгард". Всего было представлено 3 решения для подготовки проектно-сметной документации на строительство служебного здания с переходом к зданию ТЮЗа. 

Проект доработают и согласуют с ТЮЗом, после чего будет подготовлено архитектурно-градостроительное решение объекта. Затем предстоит получить свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства и рассчитать окончательную стоимость работ.

Сейчас идет подготовка к заключению контракта на выполнение проектных работ по реконструкции главного здания театра юного зрителя. Предварительная стоимость работ составляет 40,2 млн рублей из регионального бюджета. 

Отмечается, что внешний облик главного здания Нижегородского театра юного зрителя будет сохранен.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Родина" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода воссоздадут за 174,1 млн рублей.

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Теги:
Реконструкция ТЮЗ
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