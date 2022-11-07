Кинотеатр "Родина" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода воссоздадут за 174,1 млн рублей Общество

Кинотеатр Родина перед сносом Фото: Дмитрий Кашканов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 8 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

Согласно информации, с инициативой о воссоздании пострадавшего от пожара кинотеатра "Родина" выступило ООО "Светелка". Компании выделен участок в Автозаводском парке площадью 1 599 кв. м. Реализовать проект планируется за 15 месяцев, а объем инвестиций составит 174,1 млн рублей.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, проект предусматривает воссоздание архитектурного облика здания на историческом месте и в исторических габаритах.

Также ООО ТК "Фортис" на участке площадью 15 тысяч кв. м в течение 30 месяцев за 38,3 млн рублей построит в Дзержинске здание для производства металлоконструкций. АО "Теплоэнерго" построит котельную на улице Дальней в Нижнем Новгороде, под нее выделен участков площадью 2,4 тысяч кв. м, срок реализации 2 года, объем инвестиций - 160 млн рублей.

Также в Дзержинске ООО "Хромос Инжиниринг" возведет здание по производству блок-боксов и промышленных газовых хроматографов. Площадь участка - 9 999 кв. м, срок реализации - 3 года, объем инвестиций в проект составляет 100 млн рублей.

КП НО "ДОМ.НН" вложит 720 млн рублей в строительство многоквартирного жилого дома по улице Ухтомского в Нижнем Новгороде на участке площадью 9,9 тысяч кв. м. Срок строительства - 11 месяцев.

Кроме того, совет одобрил выделение участка под расширение производства бытовой химии компании "Ивитек".

Ранее сообщалось, что почти 255 млрд рублей было инвестировано в основной капитал Нижегородской области за 9 месяцев 2022 года.