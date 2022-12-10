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Около 5 млн человек посетили Нижегородский кремль в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Согласно информации, сегодня Музей Кремля впервые в истории посетил миллионный в этом году человек.
Олег Беркович отметил, что этот показатель в 3 раза выше среднегодового. Таких показателей удалось достичь благодаря открытому боевому ходу, музеефикации башен и различным экскурсиям.
Всего же территорию Кремля за год посетило порядка 5 млн человек.
Ранее сообщалось, что туристический поток в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года.
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