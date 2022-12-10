Нижегородская область и Республика Башкортостан будут сотрудничать в промышленной сфере Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область и Республика Башкортостан будут сотрудничать в промышленной сфере Соглашение об этом подписали министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр Александр Шельдяев в рамках Координационного совета РФ по промышленности.

Согласно информации, на Корсовете обсуждалась трансформация поддержки промышленного экспорта, а также меры по обеспечению приоритетного импорта в новых условиях.

По словам Максима Черкасова, межрегиональное взаимодействие позволяет увеличить объемы производства продукции, необходимой для импортозамещения. В рамках соглашения стороны будут эффективнее обмениваться потребностями и возможностями по импортозамещению необходимой продукции. Также это позволит наладить новые логистические цепочки.

Также Максим Черкасов отметил важность разработки единых стандартов деятельности сети Центром импортозамещения, что позволит повысить экономическую целесообразность изготовления продукции и исключить задвоение выделения средств на инвестиции проекты по импортозамещению.

В завершение заседания Координационного совета вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров вручил Максиму Черкасову звания "Почетный машиностроитель" за содействие в решении задач развития промышленного потенциала.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Мордовия обменяются лучшими практиками регионального развития.