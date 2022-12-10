Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
27 декабря 2022 14:58  [73] Нижегородская область и Республика Башкортостан будут сотрудничать в промышленной сфере
27 декабря 2022 09:54  [140] Дмитрий Чернышенко провел совещание по итогам работы колл-центров службы 122 в регионах России
26 декабря 2022 19:10  [301] Глеб Никитин: "Регсовет начал масштабную работу по актуализации Стратегии развития Нижегородской области"
26 декабря 2022 17:18  [205] Глеб Никитин: "Сегодня от всех нас требуется консолидация и мобилизация во имя будущего"
26 декабря 2022 14:57  [298] Более 100 международных мероприятий прошло в Нижегородской области в 2022 году
26 декабря 2022 11:20  [215] Руслан Станчев: "Темпы развития Нижнего Новгорода нарастают, и работы предстоит много"
26 декабря 2022 10:42  [228] Алексей Кожухов: "Людей прежде всего волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства"
25 декабря 2022 11:34  [572] Алексей Леонков: "Опыт, полученный во время СВО, позволит провести реформы в армии"
23 декабря 2022 19:11  [1179] Эксперт-мониторинг событий с 16 по 23 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр"
23 декабря 2022 17:13  [549] Итоги года от ФоРГО: поддержка государства и армии, успешная антисанкционная работа Правительства РФ и ЦБ
Политика

Нижегородская область и Республика Башкортостан будут сотрудничать в промышленной сфере

27 декабря 2022 14:58  [73] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область и Республика Башкортостан будут сотрудничать в промышленной сфере Соглашение об этом подписали министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр Александр Шельдяев в рамках Координационного совета РФ по промышленности.

Согласно информации, на Корсовете обсуждалась трансформация поддержки промышленного экспорта, а также меры по обеспечению приоритетного импорта в новых условиях. 

По словам Максима Черкасова, межрегиональное взаимодействие позволяет увеличить объемы производства продукции, необходимой для импортозамещения. В рамках соглашения стороны будут эффективнее обмениваться потребностями и возможностями по импортозамещению необходимой продукции. Также это позволит наладить новые логистические цепочки.

Также Максим Черкасов отметил важность разработки единых стандартов деятельности сети Центром импортозамещения, что позволит повысить экономическую целесообразность изготовления продукции и исключить задвоение выделения средств на инвестиции проекты по импортозамещению.

В завершение заседания Координационного совета вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров вручил Максиму Черкасову звания "Почетный машиностроитель" за содействие в решении задач развития промышленного потенциала.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Мордовия обменяются лучшими практиками регионального развития.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph