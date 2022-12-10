Нижегородская область в 2022 году получила 18,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита Экономика

Нижегородская область в 2022 году получила 18,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), и освоила полученные средства в объеме 100%. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

"Президент России Владимир Путин не раз отмечал необходимость реализации крупных, прорывных инфраструктурных проектов для того, чтобы обеспечить общее развитие страны. Нижегородская область одной из первых включилась в работу и сегодня сохраняет высокие темпы реализации проектов, что позволяет выделять необходимое финансирование. Итогом этой работы станет улучшение жизни сотен тысяч человек", - отметил Андрей Макаров.

Комплексный проект развития Нижегородской агломерации, который реализуется с использованием инструмента ИБК, включает три основных направления: реформа общественного транспорта, развитие территорий под жилищное строительство и редевелопмент Започаинья.

"За счет инфраструктурных бюджетных кредитов сформирована значительная ресурсная база для опережающего развития нашего региона. Благодаря средствам ИБК дали старт комплексному проекту развития Нижегородской агломерации, целью которого является создание комфортной и безопасной среды для жизни – это качественный, современный, экологичный общественный транспорт, новая жизнь исторического центра Нижнего Новгорода, развитие территорий для нового жилищного строительства. Все мероприятия взаимосвязаны. Благодарю коллег из федеральных органов власти за поддержку наших идей и за высокую оценку работы команды регионального правительства", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит федеральный бюджетный кредит в сумме около 16,6 млрд рублей под 0,1% годовых.