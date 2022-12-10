Незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, в период с мая по октябрь 2020 года индивидуальный предприниматель арендовал 2 земельных участка на территории Тонкинского районного лесничества.

Для увеличения прибыли он превысил разрешенные объемы вырубки и спилил более 3,5 тысячи живых деревьев разных пород (сосна, ель, осина). Общий объем незаконной вырубки составил 1730 кубических метров. Ущерб бюджету составил более 20 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 260 ч. 3 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и 191.1 ч. 3 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).

Для возмещения ущерба на имущество злоумышленника на сумму около 23 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза.