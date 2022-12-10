Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
27 декабря 2022 16:30  [66] Незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе
27 декабря 2022 13:16  [123] Трое жителей Дзержинска перевели банковским мошенникам почти 1,7 млн рублей
27 декабря 2022 11:33  [146] Смертельная авария с участием Lada Kalina и грузовика произошла под Выксой
27 декабря 2022 10:50  [130] Молодого нижегородца задержали на улице с синтетическим наркотиком
26 декабря 2022 15:38  [242] Четыре нижегородских торговых центра получили письма о минировании
26 декабря 2022 10:18  [204] Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородки, пожелавшей заработать на инвестициях
26 декабря 2022 09:34  [224] Крупную партию наркотиков изъяли в Нижнем Новгороде у молодого мужчины
25 декабря 2022 17:10  [368] Один человек погиб в результате пожара на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде
25 декабря 2022 10:50  [521] Четыре человека пострадали в результате ДТП на Бору 25 декабря
24 декабря 2022 11:51  [2550] Появились подробности о смертельном ДТП на Мызинском мосту
Происшествия

Незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе

27 декабря 2022 16:30  [66] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Незаконную вырубку 1730 кубометров леса обнаружили в Тонкинском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, в период с мая по октябрь 2020 года индивидуальный предприниматель арендовал 2 земельных участка на территории Тонкинского районного лесничества. 

Для увеличения прибыли он превысил разрешенные объемы вырубки и спилил более 3,5 тысячи живых деревьев разных пород (сосна, ель, осина). Общий объем незаконной вырубки составил 1730 кубических метров. Ущерб бюджету составил более 20 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 260 ч. 3 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и 191.1 ч. 3 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).

Для возмещения ущерба на имущество злоумышленника на сумму около 23 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph