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Двухлетний ребенок пострадал в Нижнем Новгороде после схода наледи с крыши дома. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, вечером 24 декабря с крыши дома на Московском шоссе сошла наледь, упавшая на двухлетнего ребенка. У него диагностирован перелом руки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за очистку крыши здания от наледи и снега.
Ранее сообщалось, что почти 700 нарушений по уборке снега и наледи с крыш выявили инспекторы ГЖИ в Нижегородской области.
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