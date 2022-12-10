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Происшествия

Двухлетний ребенок пострадал в Нижнем Новгороде после схода наледи с крыши дома

27 декабря 2022 17:38  [93] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двухлетний ребенок пострадал в Нижнем Новгороде после схода наледи с крыши дома. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 24 декабря с крыши дома на Московском шоссе сошла наледь, упавшая на двухлетнего ребенка. У него диагностирован перелом руки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за  очистку крыши здания от наледи и снега.

Ранее сообщалось, что почти 700 нарушений по уборке снега и наледи с крыш выявили инспекторы ГЖИ в Нижегородской области.

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Теги:
Снег Уголовное дело
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