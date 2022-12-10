Андрей Дахин: "Нам предстоит от "тиминга", "тайминга", "коучинга" и прочих "ингов" перейти на платформу "ДНК России" Общество

Андрей Дахин

Нижний Новгород стал первым городом России, получившим статус "Молодёжная столица России". Победитель был объявлен в ходе торжественной церемонии выручения премии "Время молодых" в Москве. Всего за статус "Молодёжной столицы России" боролись 59 городов страны.

Нижегородский экспертный клуб разместил комментарий д.филос.н., профессора Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрея Дахина, который оценил значение данного события для Нижнего Новгорода.

"Номинация "Молодёжная столица России" учреждена в рамках федеральной публичной политики России в 2022 году. Нижний Новгород стал первым городом, удостоенным этого статуса, и в 2023 году мы открывает первую страницу этой истории. Быть первооткрывателем новой общероссийской площадки межрегионального сотрудничества по тематике молодёжной политики – событие исключительной значимости, а также шанс для Нижегородской области стать законодателем нового стиля, нового дизайна делового общения участников мероприятий программы в 2023 году", - уверен эксперт.

"Неординарный характер первой "Молодёжной Столицы России" предопределён тем, что иллюзии успешности западных образцов молодёжной политики растворились в агрессивной среде недружественной политики стран Запада. Выражение "провести мероприятие на высоком международном уровне" меняет своё содержание: сегодня это значит, что надо найти собственные, значимые в общероссийском масштабе смыслы и формы организации основных событий программы Молодёжной Столицы.

В частности, видимо, предстоит от "тиминга", "тайминга", "коучинга" и прочих "ингов" перейти на платформу "ДНК России", на которой повторно, своим умом конструктивно переосмыслить "измы" двадцатого века, а также определить приоритеты России двадцать первого века, кончающиеся на "ость": духовность, нравственность, традиционность, державность, справедливость и др." - сказал Андрей Дахин.