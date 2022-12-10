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Общество

Александр Прудник: "Теперь Нижний Новгород вместе с молодёжью всей России должны определять контуры будущего нашей страны"

27 декабря 2022 18:19  [50] Общество
Александр Прудник

Александр Прудник

"Победа в острой конкурентной борьбе Нижнего Новгорода за статус "Молодёжная столица России" не была случайной - она явилась закономерным итогом многолетней работы областной администрации", - считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник.

"На протяжении ряда лет областное правительство организационно, информационно и ресурсно активно вкладывалась в инновационные и образовательные проекты. Многим тогда могло показаться, что чрезмерный упор на поддержку молодёжных инициатив является несвоевременным. Казалось, что есть гораздо более актуальные вопросы, куда следовало бы направить свои усилия региональной власти. Но, как показала практика, именно в сложные времена вложения в будущее являются самыми эффективными. Нижегородская область выбрала будущее и победила" - уверен представитель Нижегородского экспертного клуба.

"Подтверждением этого являются результаты голосования по всей стране. Молодёжь России сама назвала Нижний Новгород своей столицей. Этот выбор является и признанием заслуг нашего города и возлагает на нас высокую ответственность. У нас обязательно должны появиться новые площадки для презентации и реализации прорывных проектов молодежи из различных уголков нашей страны. Нижний Новгород становится своеобразным агрегатором творческой активности молодёжи", - заявил эксперт.

"Теперь Нижний Новгород вместе с молодёжью всей России должны определять контуры будущего нашей страны", - резюмировал Александр Прудник.

Напомним, Нижний Новгород официально стал "Молодёжной столицей России" по итогам всероссийского конкурса. Лауреаты премии "Время молодых" были оглашены на торжественной церемонии в Москве. Причём Нижний Новгород стал первым городом, удостоенным этого статуса. Благодаря этой победе наш город в 2023 году примет крупные федеральные молодёжные мероприятия.

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Теги:
Александр Прудник Мнения Молодежь
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