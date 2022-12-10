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Общество

Синоптики прогнозируют выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток

27 декабря 2022 18:04  [54] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Синоптики прогнозируют выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, в связи с этим дорожные службы приведены в режим повышенной готовности.

Как рассказали директор департамента Андрей Житников, обработка дорог противогололедными материалами начнется за 2 часа до прогнозируемого снегопада. Сильный снегопад начнется завтра вечером и продолжится в четверг. 

Уборка снега будет проводиться после просыпки и прометания дорог и тротуаров. С начала зимы в Нижнем Новгороде было вывезено более 500 тысяч кубометров снега.

Ранее сообщалось, что прошедший 18 декабря снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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