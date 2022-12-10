Фото:
Синоптики прогнозируют выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Согласно информации, в связи с этим дорожные службы приведены в режим повышенной готовности.
Как рассказали директор департамента Андрей Житников, обработка дорог противогололедными материалами начнется за 2 часа до прогнозируемого снегопада. Сильный снегопад начнется завтра вечером и продолжится в четверг.
Уборка снега будет проводиться после просыпки и прометания дорог и тротуаров. С начала зимы в Нижнем Новгороде было вывезено более 500 тысяч кубометров снега.
Ранее сообщалось, что прошедший 18 декабря снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+