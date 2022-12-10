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Спорт

Около 120 официальных видов спорта развивается в Нижегородской области

27 декабря 2022 18:30  [44] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава Минспорта Нижегородской области Александр Кононов провёл встречу с руководителями аккредитованных региональных федераций Нижегородской области, в рамках которой были подведены итоги работы, а также определены планы на будущий год.

Согласно информации, в настоящее время в области развивается 117 официальных видов спорта, при этом 112 из них являются аккредитованными региональными спортивными федерациями. В рейтинге Минспорта РФ по данному показателю наш регион занимает 6 место среди субъектов РФ (в прошлом году - 9 место).

По словам Александра Кононова, в перечень базовых видов спорта для Нижегородской области на 2022-2025 годы включены 24 вида спорта:

- 12 летних олимпийских видов спорта (бадминтон, баскетбол, водное поло, гребной спорт, настольный теннис, плавание, современное пятиборье, спортивная борьба, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, художественная гимнастика),
- пять зимних олимпийских видов спорта (конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей),
- один паралимпийский вид спорта (спорт лиц с ПОДА),
- шесть неолимпийских видов спорта (самбо, спортивное ориентирование, шахматы, сумо, тайский бокс, хоккей с мячом).

В спортивные сборные команды Нижегородской области по по данным видам спорта в 2022 году входит 8 190 человек, причём 559 из них входят в состав сборной России.

Министр спорта также подчеркнул, что одним из важных вопросов для ведомства является поддержка кадров в районах области - в том числе, привлечение специалистов на село. Так, недавно пять человек получили по 1 млн рублей, которые они могут потратить на улучшение жилищных условий, при условии, что проработают на протяжении 7 лет в спортучреждениях.

"Специалисты уже отправились в Дзержинск, Богородский и Володарский районы для работы тренерами и инструкторами по спорту в ФОКах и спортшколах. Но очевидно, что этого недостаточно. Поэтому одной из главных задач на ближайшее время Центра спортивной подготовки станет именно подготовка тренерского состава. Уверен, помогут и наши федерации", - сказал Александр Кононов.

Напомним, Нижегородские спортсмены взяли семь медалей на Российско-Китайских молодёжных зимних играх. Так, Никита Родионов занял второе место в лыжных гонках классическим стилем на дистанции 15 км и третье - в свободном стиле на дистанции 15 км. Ирина Сальникова стала бронзовым призером на дистанции 1,5 км. Валерия Нестерова взяла бронзу в шорт-треке в смешанной эстафете и на дистанции 1,5 км , также она стала серебряным призером в женской эстафете, в которой третье место заняла Арина Гребнева.

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Теги:
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