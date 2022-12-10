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Общество

Ёлка главы города и Депутатская ёлка прошли в Нижнем Новгороде

27 декабря 2022 18:46  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новогодние праздники для детей, организованные мэрией и Заксобранием Нижегородской области, прошли в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, на Депутатскую ёлку в Кремлевский концертный зал были приглашены около тысячи детей из 30 нижегородских муниципалитетов. Большинство из них – дети мобилизованных, дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, реабилитационных центров, победители различных творческих конкурсов.

"Новогодние праздники – это самое счастливое время, когда все поздравляют друг друга, дарят подарки. Впереди у ребят длинные зимние каникулы. Сегодня здесь собрались самые разные дети со всей Нижегородской области. Я хочу пожелать всем ребятам, чтобы они мечтали, ведь мечты окрыляют, дают силы идти дальше – к новым высотам, развиваться, становиться лучше. А мы, взрослые, готовы им в этом помогать. В Новый год все мы становимся немного волшебниками, чтобы дарить детям праздник и создавать новогоднее настроение. Пусть в новом году у ребят появится много новых друзей, а жизнь станет яркой, интересной, динамичной, наполненной спортом, учебой, новыми открытиями!" - сказал спикер областного парламента Евгений Люлин.

Для детей был организован показ представления "Снежная королева", хоровод вокруг `лки, конкурсы и викторины. Также каждый ребенок получил сладкий подарок.

Ёлка главы Нижнего Новгорода прошла в театре "Комедiя". На нее также были приглашены учащиеся младших классов из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей и семей одиноких матерей, дети из семей родителей-инвалидов, ветеранов боевых действий, погибших воинов, а также дети участников СВО.

Как рассказал заместитель главы города Леонид Стрельцов, ребятам была представлена сказка "Каждому ребенку - по новогодней ёлке". Также детям вручили сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что около тысячи детей со всего ПФО посетили Новогоднюю ёлку полпреда в Нижегородской филармонии.

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Теги:
Дети Новый год
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