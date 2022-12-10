Около тысячи детей со всего ПФО посетили Новогоднюю ёлку полпреда в Нижегородской филармонии Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в филармонии имени Ростроповича 26 декабря состоялась традиционная Новогодняя ёлка полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На праздник приехала тысяча ребятишек со всех 13 регионов округа.

Как рассказали в пресс-службе полпредства, на мероприятие были приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, победители и лауреаты всероссийских олимпиад, соревнований и конкурсов, а также дети из многодетных семей. Кроме того, среди главной окружной ёлки были дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, и участников СВО.

Заместитель полпреда Олег Машковцев рассказал, что на праздник приехали в том числе ребята, которые принимали самое активное участие во всех общественных проектах.

"Новый год – это самое настоящее волшебство, это время чудес и хорошего настроения. Каждый ребёнок верит, что невероятные мечты сбываются, а сказки становятся реальностью. И такой праздник мы постарались сегодня устроить для ребят из регионов Приволжского федерального округа", – отметил Машковцев.

В Нижегородской филармонии зрителей ожидало уникальное новогоднее шоу, наполненное зрелищными спецэффектами, – представление "Снежная королева".

Кроме этого организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, резиденции Деда мороза на Нижегородской Ярмарке, планетария и парка "Швейцария". И конечно, по завершению праздника все дети получили сладкие новогодние подарки.