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Евгений Семёнов: "Статус "Молодёжной столицы" может стать мощным стимулом развития города как студенческого центра страны"

27 декабря 2022 19:31  [70] Общество
Евгений Семёнов

Евгений Семёнов

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов оценил одно из главных событий уходящего года - получение Нижним Новгородом статуса "Молодёжной столицы России".

"Это очень важная победа для Нижнего Новгорода. Город славится своей древней историей, но наряду с торговыми и индустриально-промышленными традициями есть еще и история научного и университетского Нижнего Новгорода. Статус "Молодёжной столицы России" может стать мощным стимулом развития города как студенческого центра страны", - отметил Семёнов в комментарии для Нижегородского экспертного клуба.

"Сегодня для этого есть все основания. С одной стороны, это устойчивая система авторитетных университетов и высших школ и мощная академическая научная база, а с другой, – это реализуемый правительством Нижегородской области новый проект Межвузовского ИТ-кампуса, в котором будут созданы образовательные площади на 7 000 студентов и могут комфортно проживать 5 400 студентов и преподавателей", - продолжил свою мысль эксперт.

"Статус "Молодёжной столицы России" должен привлечь к Нижнему Новгороду дополнительное внимание молодёжи со всей страны, и этот год необходимо максимально использовать для того, чтоб молодёжь России захотела приехать в Нижний, захотела здесь учиться, остаться работать и жить", - заключил Евгений Семёнов.

Напомним, Нижний Новгород стал первым городом России, получившим статус "Молодёжная столица России". Победитель был объявлен в ходе торжественной церемонии выручения премии "Время молодых" в Москве. Всего за статус "Молодёжной столицы России" боролись 59 городов страны.

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Теги:
Евгений Семенов Молодежь Эксперт-клуб
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