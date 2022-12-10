Евгений Семёнов: "Статус "Молодёжной столицы" может стать мощным стимулом развития города как студенческого центра страны"

Евгений Семёнов
Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов оценил одно из главных событий уходящего года - получение Нижним Новгородом статуса "Молодёжной столицы России".
"Это очень важная победа для Нижнего Новгорода. Город славится своей древней историей, но наряду с торговыми и индустриально-промышленными традициями есть еще и история научного и университетского Нижнего Новгорода. Статус "Молодёжной столицы России" может стать мощным стимулом развития города как студенческого центра страны", - отметил Семёнов в комментарии для Нижегородского экспертного клуба.
"Сегодня для этого есть все основания. С одной стороны, это устойчивая система авторитетных университетов и высших школ и мощная академическая научная база, а с другой, – это реализуемый правительством Нижегородской области новый проект Межвузовского ИТ-кампуса, в котором будут созданы образовательные площади на 7 000 студентов и могут комфортно проживать 5 400 студентов и преподавателей", - продолжил свою мысль эксперт.
"Статус "Молодёжной столицы России" должен привлечь к Нижнему Новгороду дополнительное внимание молодёжи со всей страны, и этот год необходимо максимально использовать для того, чтоб молодёжь России захотела приехать в Нижний, захотела здесь учиться, остаться работать и жить", - заключил Евгений Семёнов.
Напомним, Нижний Новгород стал первым городом России, получившим статус "Молодёжная столица России". Победитель был объявлен в ходе торжественной церемонии выручения премии "Время молодых" в Москве. Всего за статус "Молодёжной столицы России" боролись 59 городов страны.
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