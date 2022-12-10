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Политика

Артём Кавинов: "Мы сохраним ключевые ориентиры регионального развития"

28 декабря 2022 10:08  [81] Политика
Артём Кавинов

Артём Кавинов

"В сложнейших обстоятельствах мы сохраним ключевые ориентиры регионального развития", - отметил депутат Госдумы РФ (фракция "Единая Россия") Артём Кавинов, оценивая итоги 2022 года.

"Я бы сказал, что это был год испытаний для каждого из нас, для каждой семьи. С одной стороны, ещё даёт о себе знать "хвост" жестокой пандемии, с которой в последние годы борется весь мир. С другой - специальная военная операция.

Однако нижегородцы всегда славились тем, что в такие трудные периоды объединялись - не зря же нас считают областью "народного единства". Поэтому, вопреки вызовам, в нашем регионе на высочайшем уровне и экономика, и промышленность, и инвестиционная привлекательность, и социальные обязательства, и огромная гуманитарная миссия, которая с начала СВО у нас организована. И во многих регионах России с нижегородцев берут в этом пример", - сказал Артём Кавинов.

"Уверен, что в сложнейших обстоятельствах мы сохраним ключевые ориентиры регионального развития, определим необходимость новых решений, опираясь на поручения президента нашей страны. Вместе обязательно справимся с намеченным. И депутаты, и региональное правительство, и главы районов, и, конечно, активные граждане в новом году к этому готовы", - добавил депутат Государственной Думы РФ.

Напомним, 26 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвёл итоги работы в целом за последние 5 лет.

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