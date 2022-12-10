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Бизнес

В приложении ВТБ Мои Инвестиции теперь можно открыть счет в ВТБ Пенсионный фонд

28 декабря 2022 11:10  [44] Бизнес

В приложении ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность формирования пенсионного капитала для дальнейшего получения негосударственной части пенсии. Заключить договор клиенты ВТБ, находящиеся на брокерском обслуживании, могут прямо в приложении.

НПФ ВТБ придерживается консервативной инвестиционной стратегии и вкладывает деньги в основном в облигации и депозиты. Более того, согласно законодательным нормам, его доходность не может быть отрицательной, а средства клиентов, находящиеся на счете в НПФ ВТБ, застрахованы.

В приложении ВТБ Мои Инвестиции удобно следить за ростом пенсионного капитала. После подключения данные счета отображаются на главном экране вместе с другими счетами.

"Мы видим интерес к НПФ ВТБ, позволяющему сохранить сбережения и получить дополнительный пенсионный доход. И для того, чтобы нашим клиентам было удобнее работать с этим фондом, мы добавили в мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции возможность открытия счета в НПФ ВТБ и дальнейшей работы с ним. Накопленная доходность фонда за последние пять лет обогнала инфляцию почти на 5 п.п. и составила порядка 30%. Размер пенсионных резервов в НПФ ВТБ на конец ноября составил почти 28 млрд рублей", - отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания.

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Теги:
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