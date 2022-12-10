Проекты строительства двух котлованов метро в Нижнем Новгороде получили положительное заключение госэкспертизы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проекты строительства двух котлованов метро в Нижнем Новгороде получили положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом размещена в ЕГРЗ.

Согласно информации, 26 декабря госэкспертизу прошел 2.1 этап продления Автозаводской линии метро - монтажный котлован в тупиках за станцией "Горьковская".

Документация была подготовлена ФГБУ "Институт археологии РАН", "Моспромпроект", научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" и АО "Моспроект-3".

Также 27 декабря был одобрен 2.3 этап - котлован станции "Сенная". Его проект разработали "Моспромпроект", научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" и АО "Моспроект-3".

Ранее сообщалось, что обустройство котлованов метро на площади Сенной и улице Горького начнется в ближайшее время.