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Общество

Проекты строительства двух котлованов метро в Нижнем Новгороде получили положительное заключение госэкспертизы

28 декабря 2022 11:50  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проекты строительства двух котлованов метро в Нижнем Новгороде получили положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом размещена в ЕГРЗ.

Согласно информации, 26 декабря госэкспертизу прошел 2.1 этап продления Автозаводской линии метро - монтажный котлован в тупиках за станцией "Горьковская".

Документация была подготовлена ФГБУ "Институт археологии РАН", "Моспромпроект", научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" и АО "Моспроект-3".

Также 27 декабря был одобрен 2.3 этап - котлован станции "Сенная". Его проект разработали "Моспромпроект", научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" и АО "Моспроект-3".

Ранее сообщалось, что обустройство котлованов метро на площади Сенной и улице Горького начнется в ближайшее время.

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Теги:
Метро Строительство
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