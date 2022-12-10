Обустройство котлованов метро на площади Сенной и улице Горького начнется в ближайшее время Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обустройство котлованов метро на площади Сенной и улице Горького начнется в ближайшее время. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, работы начнутся по графику, прописанному в контракте.

Тоннелепроходческий щит сейчас находится на складе в Москве. Его сборка начнется после возведения монтажных камер, которое займет 2-4 месяца.

Также сообщается, что обустройство временной дороги от Печерского съезда до Казанской набережной будет завершено в 1 квартале 2023 года. До этого времени улица Сеченова полностью перекрываться не будет.

Ранее сообщалось, что улица Ошарская в Нижнем Новгороде будет расширена в связи со строительством метро.

Напомним, что стоимость строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.