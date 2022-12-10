Нижний Новгород и Лабытнанги в ЯНАО в апреле 2023 года свяжет прямой поезд Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгород и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе в апреле 2023 года свяжет прямой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно информации, изначально данный железнодорожный маршрут планировалось запустить до Кирова, но правительство ЯНАО выступило с инициативой его продления до Нижнего Новгорода. В ОАО РЖД данную идею поддержали.

Как рассказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО Денис Редькин, спрос на железнодорожное сообщение Ямала с Кировской и Нижегородской областями растет. Запуск нового маршрута запланирован на апрель будущего года.

Планируется, что поезд будет курсировать один раз в 4 дня.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда из Нижнего Новгорода будут курсировать в Москву и Адлер с 23 декабря по 9 января.