Нижний Новгород и Лабытнанги в ЯНАО в апреле 2023 года свяжет прямой поезд

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Нижний Новгород и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе в апреле 2023 года свяжет прямой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно информации, изначально данный железнодорожный маршрут планировалось запустить до Кирова, но правительство ЯНАО выступило с инициативой его продления до Нижнего Новгорода. В ОАО РЖД данную идею поддержали.
Как рассказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО Денис Редькин, спрос на железнодорожное сообщение Ямала с Кировской и Нижегородской областями растет. Запуск нового маршрута запланирован на апрель будущего года.
Планируется, что поезд будет курсировать один раз в 4 дня.
Ранее сообщалось, что дополнительные поезда из Нижнего Новгорода будут курсировать в Москву и Адлер с 23 декабря по 9 января.
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