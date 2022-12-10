Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2022 15:47  [2] Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода будут курсировать в Москву и Адлер с 23 декабря по 9 января
16 декабря 2022 15:30  [36] Евгений Семёнов: "Дом народного единства - это то самое место, где инициативы снизу будут находить государственную поддержку"
16 декабря 2022 15:25  [47] Новые принципы молодежной политики в вузах обсудили на Всероссийском студенческом форуме "Твой ход - 2022"
16 декабря 2022 14:59  [91] Эксперты: строительство метро в Нагорной части Нижнего Новгорода не приведет к транспортному коллапсу
16 декабря 2022 14:49  [84] Штрафы за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде с 19 декабря начнут взимать еще в 26 зонах
16 декабря 2022 14:43  [79] Российские хакеры взломали американский сайт ФБР
16 декабря 2022 14:36  [84] Проект "Вместе за Нижний" одержал победу в медиапремии "Матч ТВ"
16 декабря 2022 14:28  [75] Около 650 единиц спецтехники снегоуборочной техники работают в Нижнем Новгороде
16 декабря 2022 14:13  [144] Уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика строительства 11 соцобъектов в Нижегородской области
16 декабря 2022 13:56  [123] Парк в микрорайоне "Молодежный" благоустроят в Дзержинске в 2023 году по программе ФКГС
Общество

Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода будут курсировать в Москву и Адлер с 23 декабря по 9 января

16 декабря 2022 15:47  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода будут курсировать в Москву и Адлер с 23 декабря по 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в столицу будут ходить 12 дополнительных поездов, а Нижний Новгород и Адлер свяжет еще 5 поездов.

Кроме того, доступен один туристический рейс из Нижнего Новгорода в Великий Устюг.

Купить билеты можно в кассах АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД", а также через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что сдвоенная "Ласточка" свяжет Нижний Новгород и Киров 30 и 31 декабря.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph