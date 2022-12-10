Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода будут курсировать в Москву и Адлер с 23 декабря по 9 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода будут курсировать в Москву и Адлер с 23 декабря по 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в столицу будут ходить 12 дополнительных поездов, а Нижний Новгород и Адлер свяжет еще 5 поездов.

Кроме того, доступен один туристический рейс из Нижнего Новгорода в Великий Устюг.

Купить билеты можно в кассах АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД", а также через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что сдвоенная "Ласточка" свяжет Нижний Новгород и Киров 30 и 31 декабря.