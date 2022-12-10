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Происшествия

Владелец дельталёта из Кстова предстанет перед судом за жёсткую посадку и травмирование женщины

28 декабря 2022 12:07  [83] Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области перед судом предстанет организатор полётов на дельталёте, который оказал небезопасные услуги по перевозке пассажиров, по причине чего по неосторожности был нанесён тяжкий вред здоровью пассажиру. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, вечером 14 августа недалеко от деревни Чаглава упал мотодельтаплан Aeros, в котором находилось два человека. 58-летний мужчина и 34-летняя женщина были госпитализированы в ЦРБ Кстово.

Как установило следствие, нелегальный воздушный перевозчик на частном мотодельтаплане совершил жёсткую посадку.

Согласно информации, пилот воздушного транспорта нелегально оказывал платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажира.

Следователи также выяснили, что обвиняемый не проходил необходимого обучения и разрешения на соответствующий вид деятельности не имел.

Мужчина при посадке совершил ошибки пилотирования, в результате которых летательный аппарат врезался в лесной массив. Пассажирке дельталёта был причинён тяжкий вред здоровью.

На жителя Кстовского района было заведено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи провели комплекс следственных действий, ряд судебных экспертиз, в результате чего собрана необходимая доказательная база - и уголовное дело направлено в Кстовский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

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Теги:
Воздухоплавательный спорт СК РФ Уголовное дело
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