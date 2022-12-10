Сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области 28 и 29 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области 28 и 29 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия в регионе начнутся в течение сегодняшнего дня и сохранятся в ночь на 29 декабря.

В связи с этим возможно увеличение количества ДТП, падение деревьев и ветхих конструкций, обрывы ЛЭП и линий связи.

Также может увеличиться количество случаев травматизма, связанных с падением на льду и падением с крыш зданий сосулек и снега.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток.