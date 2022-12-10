Фото:
Сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области 28 и 29 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, неблагоприятные погодные условия в регионе начнутся в течение сегодняшнего дня и сохранятся в ночь на 29 декабря.
В связи с этим возможно увеличение количества ДТП, падение деревьев и ветхих конструкций, обрывы ЛЭП и линий связи.
Также может увеличиться количество случаев травматизма, связанных с падением на льду и падением с крыш зданий сосулек и снега.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют выпадение до 10 см снега в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+