Более 60 нижегородских специалистов прошли Президентскую программу подготовки управленческих кадров в 2021/22 учебном году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 60 нижегородских специалистов прошли Президентскую программу подготовки управленческих кадров в 2021/22 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, всего с 1998 года в Нижегородской области обучение по программе прошли 2 770 сотрудников 850 организаций, в том числе 64 специалиста прошли обучение в 2021/22 учебном году.

За это время 80% выпускников добились продвижения по карьерной лестнице, около 10% открыли собственный бизнес. Около 95% специалистов остались работать на территории Нижегородской области.

Обучение проводится на базе ведущих нижегородских вузов: НГТУ им. Р.Е. Алексеева по направлениям "Менеджмент" и "Управление производительностью"; НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по направлению "Управление в инновационно-ориентированных компаниях"; ННГАСУ по направлению "Управление инвестиционно-строительным комплексом".

Также два нижегородских выпускника программы прошли стажировки в Иране. В следующем году планируется организовать стажировки в ОАЭ, Саудовской Аравии, Монголии, Вьетнаме, Иране, Турции, Узбекистане, Индии.