Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2022 15:46  [39] "Единая Россия": В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ
28 декабря 2022 15:40  [57] WhatsApp перестанет работать на почти 50 моделях смартфонов с 31 декабря
28 декабря 2022 15:30  [64] Перекрытие участка улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде продлено до 31 января
28 декабря 2022 15:18  [107] Рост тарифов на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде не превысит 10%
28 декабря 2022 14:58  [98] Движение транспорта на площади Минина в Нижнем Новгороде запретят в новогоднюю ночь
28 декабря 2022 14:40  [94] Минимальные цены на крепкий алкоголь и игристые вина вырастут в России с 1 января
28 декабря 2022 14:21  [114] Таксист из Дзержинска отказался помогать мошенникам и вернул более 100 тысяч рублей пенсионерке
28 декабря 2022 13:39  [116] Более 60 нижегородских специалистов прошли Президентскую программу подготовки управленческих кадров в 2021/22 учебном году
28 декабря 2022 13:26  [100] Депутат Думы Дзержинска Евгений Миневрин представил проект "Школьный стадион 2.0"
28 декабря 2022 13:09  [174] Флешмоб в поддержку специальной военной операции и традиционных ценностей прошел в Нижнем Новгороде
Общество

Движение транспорта на площади Минина в Нижнем Новгороде запретят в новогоднюю ночь

28 декабря 2022 14:58  [98] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Движение транспорта на площади Минина в Нижнем Новгороде запретят в новогоднюю ночь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно информации, с 17:00 31 декабря до 10:00 1 января будет перекрыт участок площади от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, а припаркованные на данном участке автомобили будут эвакуированы.

Напомним, что новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph