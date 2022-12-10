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Движение транспорта на площади Минина в Нижнем Новгороде запретят в новогоднюю ночь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
Согласно информации, с 17:00 31 декабря до 10:00 1 января будет перекрыт участок площади от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.
Объезд будет организован по прилегающим улицам, а припаркованные на данном участке автомобили будут эвакуированы.
Напомним, что новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут.
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