Движение транспорта на площади Минина в Нижнем Новгороде запретят в новогоднюю ночь Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Движение транспорта на площади Минина в Нижнем Новгороде запретят в новогоднюю ночь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно информации, с 17:00 31 декабря до 10:00 1 января будет перекрыт участок площади от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, а припаркованные на данном участке автомобили будут эвакуированы.

Напомним, что новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут.