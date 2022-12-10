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Культура и отдых

Новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут

21 декабря 2022 17:47  [30] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, основными площадками праздника станут площадь Горького, парки "Швейцария", Станкозавода, "Светлоярский", "Дубки", на втором парковом озере, в "Детском парке им.Я.М.Свердлова", Автозаводском, Сормовском парках и парке им. 1 мая. 

Согласно информации, в парках будут организованы тематические фотозоны, игровые программы с театральными представлениями от аниматоров. В Автозаводском парке и парке "Швейцария" работает каток и проложена лыжня. Любительская лыжная трасса доступна и в парки "Дубки".

В саму новогоднюю ночь в парках будет звучать легкая праздничная музыка, но массовых гуляний не планируется. В парке "Швейцария" до 03:00 будет работать каток. В парке 1 мая в новогоднюю ночь Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять нижегородцев с 23:00 до 02:00.

Также в торговых центрах будет работать "Почта Деда Мороза", где можно будет бесплатно выбрать и отправить новогоднюю открытку в любую точку страны.

Ранее сообщалось, что почти 50 праздничных программ "Новый год в каждый двор" подготовили во всех районах Нижнего Новгорода.

Также напомним, новогодняя программа в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода стартует 25 декабря.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Новый год Парки
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